Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге руководство Уральского федерального университета подписало приказ о передаче данных студентов и преподавателей в военкоматы, а также определил ответственных людей за выдачу повесток. Согласно документу, и учащиеся, и педагоги обязаны носить с собой военные билеты и сообщать администрации университета о предстоящих выездах.