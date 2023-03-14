Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Повестку вручали сами сотрудники военного комиссариата. 14 марта 2023 года необходимо явиться для уточнения паспортных и других персональных данных, а 15 марта для отбытия в Елань на тридцать дней, рассказала Е1 жена одного из призывников.
В Свердловском военкомате рассказали, что в подобных сборах нет ничего необычного. Учебные сборы для ранее служивших военнообязанных проводятся давно в штатном режиме.
Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге руководство Уральского федерального университета подписало приказ о передаче данных студентов и преподавателей в военкоматы, а также определил ответственных людей за выдачу повесток. Согласно документу, и учащиеся, и педагоги обязаны носить с собой военные билеты и сообщать администрации университета о предстоящих выездах.