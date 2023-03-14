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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов

14 марта 2023, 17:18
Фото: 1MI
Несколько жителей в Белоярском районе и в Студенческом поселке получили повестки из военкомата с призывом на учебные сборы.

Повестку вручали сами сотрудники военного комиссариата. 14 марта 2023 года необходимо явиться для уточнения паспортных и других персональных данных, а 15 марта для отбытия в Елань на тридцать дней, рассказала Е1 жена одного из призывников.

В Свердловском военкомате рассказали, что в подобных сборах нет ничего необычного. Учебные сборы для ранее служивших военнообязанных проводятся давно в штатном режиме.

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге руководство Уральского федерального университета подписало приказ о передаче данных студентов и преподавателей в военкоматы, а также определил ответственных людей за выдачу повесток. Согласно документу, и учащиеся, и педагоги обязаны носить с собой военные билеты и сообщать администрации университета о предстоящих выездах.

Университет в Екатеринбурге подписал приказ «Об организации воинского учета граждан»
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#Елизавета Зиборова#Военкомат#Повестка#Общество#Новости УрФО#Свердловская область
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