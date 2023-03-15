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385 человек эвакуировано во время пожара на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге

15 марта 2023, 03:49
Фото: «Ночные новости»
На станции екатеринбургского метро «Уралмаш» вспыхнул пожар. Инцидент произошел около семи утра 15 марта 2023 года.

Очаг пожара был обнаружен в вентиляционной камере. Возгорание было вследствие короткого замыкания проводки, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В настоящее время 385 человек эвакуировано из метрополитена. Из них 58 детей. Переходы станции были значительно задымлены.

Фото: Е1

В 07:40 утра пожарными огонь был локализован и ликвидирован. В 04:42 пожарные стали возвращаться в подразделения, а на месте происшествия остаются лишь несколько спецмашин.

В 07:44 был дан отбой категории 1-БИС — серьезной опасности больше нет.

Сейчас людей в метро еще не пускают, однако поезда продолжают ездить.

Напомним, ночью 14 марта 2023 года в Тавде случился пожар в металлическом ангаре, площадь которого составила 1600 квадратов. Возгорание удалось вскоре потушить.

Крупный пожар вспыхнул в металлическом ангаре в Тавде
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Метро#МЧС#Происшествия#Новости УрФО
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