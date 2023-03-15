385 человек эвакуировано во время пожара на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге

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Очаг пожара был обнаружен в вентиляционной камере. Возгорание было вследствие короткого замыкания проводки, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В настоящее время 385 человек эвакуировано из метрополитена. Из них 58 детей. Переходы станции были значительно задымлены.
В 07:40 утра пожарными огонь был локализован и ликвидирован. В 04:42 пожарные стали возвращаться в подразделения, а на месте происшествия остаются лишь несколько спецмашин.
В 07:44 был дан отбой категории 1-БИС — серьезной опасности больше нет.
Сейчас людей в метро еще не пускают, однако поезда продолжают ездить.
Напомним, ночью 14 марта 2023 года в Тавде случился пожар в металлическом ангаре, площадь которого составила 1600 квадратов. Возгорание удалось вскоре потушить.