Большинство многодетных отцов демобилизовано в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Демобилизованные мужчины, у которых есть трое или четверо детей, уже вернулись домой. На фронте сейчас осталось не более трех-четырех человек, рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Также Мерзлякова отметила, что комиссия по частичной мобилизации продолжает работать, а точное число демобилизованных чиновница не уточнила.
Напомним, в Свердловской области призванный на частичную мобилизацию мужчина, являющийся полным тезкой другого мобилизованного, некоторое время получал вместо него двойные выплаты из-за совершенной ошибки. Свердловчанин, которому выплаты не приходили, пытался доказать, что произошла ошибка. В настоящее время он снова был призван на СВО.