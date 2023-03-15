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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Большинство многодетных отцов демобилизовано в Свердловской области

15 марта 2023, 05:58
Фото: 1MI
Военные комиссариаты демобилизовали почти всех многодетных отцов Свердловской области, которые были призваны на СВО.

Демобилизованные мужчины, у которых есть трое или четверо детей, уже вернулись домой. На фронте сейчас осталось не более трех-четырех человек, рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также Мерзлякова отметила, что комиссия по частичной мобилизации продолжает работать, а точное число демобилизованных чиновница не уточнила.

Напомним, в Свердловской области призванный на частичную мобилизацию мужчина, являющийся полным тезкой другого мобилизованного, некоторое время получал вместо него двойные выплаты из-за совершенной ошибки. Свердловчанин, которому выплаты не приходили, пытался доказать, что произошла ошибка. В настоящее время он снова был призван на СВО.

Мобилизованный из Свердловской области получал двойное довольствие из-за ошибки
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Демобилизация#СВО#Военные#Операция на Украине#Общество#Новости УрФО
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