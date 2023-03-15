Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Начальство прислало сотрудникам в общем чате в Telegram сообщение, в котором сообщается, что, давая журналистам какие-либо комментарии, сотрудники разглашают коммерческую тайну. Таким образом они могут попасть под суд и быть оштрафованы, либо уволены.
Уже в чате появилась угроза, что при комментировании ситуации будут увольнять. Если мы будем какие-то интервью давать или журналисты будут приходить в пункты выдачи, то сразу грозят уволить, — сообщила TagilCity.ru одна из сотрудниц.
Работодатель в своем сообщении оперирует тем, что за разглашение коммерческой тайны людям может грозить штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты — вплоть до лишения свободы на год.
Ранее сообщалось, что менеджеры пунктов выдачи стали закрывать офисы и уходить по домам, таким образом выражая свой протест. Недовольны сотрудники оказались тем, что руководство компании решило удерживать 100% их зарплаты за бракованный товар вместо 25%.