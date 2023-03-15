TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ

15 марта 2023, 08:55
Фото: TagilCity.ru
Руководство Wildberries в Нижнем Тагиле запретило своим сотрудникам давать какие-либо комментарии представителям СМИ после недавнего скандала.

Начальство прислало сотрудникам в общем чате в Telegram сообщение, в котором сообщается, что, давая журналистам какие-либо комментарии, сотрудники разглашают коммерческую тайну. Таким образом они могут попасть под суд и быть оштрафованы, либо уволены.

Уже в чате появилась угроза, что при комментировании ситуации будут увольнять. Если мы будем какие-то интервью давать или журналисты будут приходить в пункты выдачи, то сразу грозят уволить, — сообщила TagilCity.ru одна из сотрудниц.

Работодатель в своем сообщении оперирует тем, что за разглашение коммерческой тайны людям может грозить штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты — вплоть до лишения свободы на год.

Менеджеры пунктов выдачи заказов Wildberries о закрытии в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что менеджеры пунктов выдачи стали закрывать офисы и уходить по домам, таким образом выражая свой протест. Недовольны сотрудники оказались тем, что руководство компании решило удерживать 100% их зарплаты за бракованный товар вместо 25%.

В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку
Узнать подробнее
Читайте также:
У жительницы Екатеринбурга списали деньги за чужой заказ на WildberriesЖителя Екатеринбурга обвинили в мастурбации в пункте выдачи заказов Wildberries
#Елена Озерова#Екатеринбург#Зарплата#Забостовка#Угрозы#Увольнение#Начальство#Новости УрФО#Эксклюзив#Wildberries#Нижний Тагил#Бунт менеджеров Wildberries
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32