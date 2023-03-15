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Депутат Алапаевска не смог оспорить решение суда по делу о мошенничестве

15 марта 2023, 15:00
Фото: 1MI
Региональный суд Свердловской области не стал удовлетворять поданную апелляцию депутата Алапаевска, который ранее был признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Депутат предъявлял требование техническому директору местного завода уменьшить сумму иска за неустойку в размере около 15 миллионов рублей при строительстве водопровода, пишет Ура.ру.

Чиновника поймали сотрудники алапаевского отделения УФСБ в момент взятия денег у директора.

Алапаевский городской суд вынес решение лишить депутата права работать в городской думе. Депутат подал апелляционную жалобу, однако в суде ее рассматривать не стали.

Приговор вступил в силу и оставлен без внесения в него каких-либо изменений.

Напомним, в Нижнем Тагиле двух экс-топ-менеджеров «Уралвагонзавода» районный Дзержинский суд приговорил к восьми годам лишения свободы за получение ими взятки. Они были задержаны в 2021 году.

Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки
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#Елизавета Зиборова#Суд#Деньги#Взятка#Депутат#Алапаевск#Общество#Свердловская область#Новости УрФО
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