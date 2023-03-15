Двое мобилизованных из Талицы пропали без вести в приграничной зоне

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В январе текущего года на приграничном хуторе в Белгородской области раздался взрыв – сдетонировали боеприпасы. Затем начался пожар. В этот момент там находились двое военнослужащих, мобилизованных из Талицы. Об их дальнейшей судьбе пока ничего не известно.
Родственники бойцов обратились с просьбой о помощи в их поисках к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, а тот, в свою очередь, отправил запрос Военному прокурору Западного Военного округа С.А. Заряеву.
В официальном документе содержится просьба дать указания о проверке и принятии всех возможных мер для установления достоверной информации о судьбе и местонахождении военнослужащих в целях содействия в получении мер социальной поддержки для членов семей участников СВО.
На своем Telegram-канале депутат отмечает, что эта история вызывает у него много вопросов, так как военнослужащие пропали без вести не на линии соприкосновения, а за пределами зоны СВО. Однако, уже третий месяц их семьи ничего не знают об их судьбе.
Нет ничего хуже неопределенности. Обратился к военному прокурору ЗВО, чтобы родные получили, наконец, ответ, каким бы горьким он ни был – подчеркнул Максим Иванов.