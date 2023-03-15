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Двое мобилизованных из Талицы пропали без вести в приграничной зоне

15 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Двое мобилизованных из Талицы пропали без вести на приграничной территории в Белгородской области. Родственники обратились за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову.

В январе текущего года на приграничном хуторе в Белгородской области раздался взрыв – сдетонировали боеприпасы. Затем начался пожар. В этот момент там находились двое военнослужащих, мобилизованных из Талицы. Об их дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Родственники бойцов обратились с просьбой о помощи в их поисках к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, а тот, в свою очередь, отправил запрос Военному прокурору Западного Военного округа С.А. Заряеву.

В официальном документе содержится просьба дать указания о проверке и принятии всех возможных мер для установления достоверной информации о судьбе и местонахождении военнослужащих в целях содействия в получении мер социальной поддержки для членов семей участников СВО.

На своем Telegram-канале депутат отмечает, что эта история вызывает у него много вопросов, так как военнослужащие пропали без вести не на линии соприкосновения, а за пределами зоны СВО. Однако, уже третий месяц их семьи ничего не знают об их судьбе.

Нет ничего хуже неопределенности. Обратился к военному прокурору ЗВО, чтобы родные получили, наконец, ответ, каким бы горьким он ни был – подчеркнул Максим Иванов.
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#Наталья Лушина#Происшествия#СВО#Операция на Украине#Спецоперация#Мобилизованные#Пропали#Госдума#Свердловская область#Талица#Максим Иванов
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