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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам грабить пенсионеров

15 марта 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле правоохранителям удалось задержать двоих несовершеннолетних курьеров, которые помогали мошенникам обманывать пенсионеров.

Злоумышленниками оказались два жителя Дзержинского района. Это 14 и 15-летние школьники. Их задержали по горячим следам, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В том числе школьник помогли аферистам в обмане 91-летнего пенсионера, проживающего по улице Ильича. В полицию обратилась его 63-летняя дочь. Она сказала, что вечером дедушке позвонила его плачущая «внучка» и сказала, что стала виновницей ДТП.

Далее трубку взял «следователь», который рассказал, как женщина может избежать уголовного наказания – заплатить деньги. Требовалось 900 тысяч рублей. Пенсионер согласился.

Далее в дверь ему позвонил подросток, который сказал, что приехал за деньгами. Дедушка при нем достал деньги из тумбочки и передал в руки. Только созвонившись с внучкой мужчина понял, что был обманут.

Подозреваемых курьеров задержали с поличным – с деньгами в карманах.  430 тысяч рублей были найдены у 15-летнего подростка, а еще 250 тысяч рублей – у его помощника.

Следователи выяснили, что такую «работу» для себя и друга нашел 15-летний школьник. Дважды он побывал в Салде, где забирал у пенсионеров 200 и 90 тысяч. Все деньги, по словам школьника, он переводил на определенны счет.

В Нижнем Тагиле он забрал 35 тысяч, три из которых взял себе в качестве оплаты. На следующем «задании» их и задержали.

Обо всем произошедшем полицейские рассказали их родителей, которые ни о чем не знали и были шокированы. Старший подросток уже стоял на учете ПДН.

Уголовной ответственности не последует, так как оба мальчика несовершеннолетние. Старшего юношу теперь поместят в специализированное учреждение закрытого типа. А его родителям рекомендовали возместить пострадавшим ущерб.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мошенники#Курьеры#Деньги#Пенсионеры#Происшествия
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