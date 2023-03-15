Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам грабить пенсионеров

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Злоумышленниками оказались два жителя Дзержинского района. Это 14 и 15-летние школьники. Их задержали по горячим следам, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В том числе школьник помогли аферистам в обмане 91-летнего пенсионера, проживающего по улице Ильича. В полицию обратилась его 63-летняя дочь. Она сказала, что вечером дедушке позвонила его плачущая «внучка» и сказала, что стала виновницей ДТП.
Далее трубку взял «следователь», который рассказал, как женщина может избежать уголовного наказания – заплатить деньги. Требовалось 900 тысяч рублей. Пенсионер согласился.
Далее в дверь ему позвонил подросток, который сказал, что приехал за деньгами. Дедушка при нем достал деньги из тумбочки и передал в руки. Только созвонившись с внучкой мужчина понял, что был обманут.
Подозреваемых курьеров задержали с поличным – с деньгами в карманах. 430 тысяч рублей были найдены у 15-летнего подростка, а еще 250 тысяч рублей – у его помощника.
Следователи выяснили, что такую «работу» для себя и друга нашел 15-летний школьник. Дважды он побывал в Салде, где забирал у пенсионеров 200 и 90 тысяч. Все деньги, по словам школьника, он переводил на определенны счет.
В Нижнем Тагиле он забрал 35 тысяч, три из которых взял себе в качестве оплаты. На следующем «задании» их и задержали.
Обо всем произошедшем полицейские рассказали их родителей, которые ни о чем не знали и были шокированы. Старший подросток уже стоял на учете ПДН.
Уголовной ответственности не последует, так как оба мальчика несовершеннолетние. Старшего юношу теперь поместят в специализированное учреждение закрытого типа. А его родителям рекомендовали возместить пострадавшим ущерб.