TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Экс-судебный пристав из Верхней Салды вносила в документы ложные данные за деньги

15 марта 2023, 11:14
Фото: 1MI
Вынесен приговор по уголовному делу о взяточничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба на более чем 6,9 млн рублей в отношении бывшего судебного пристава. ЧП произошло в Верхней Салде.

Приговор оглашен в отношении судебного пристава-исполнителя Салдинского райотделения регионального ФССП России. Женщину судили за получение крупной и мелкой взяток, злоупотребление полномочиями, а также служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время разбирательств в суде были представлены доказательства того, что в период с 2016 года по 2021 год женщина вносила в документы ложную информацию. За это она получала деньги.

Всего она успела получить порядка 660 тысяч рублей. В рамках махинаций женщине удалось добиться, чтобы в отношении ее «покровителей» не было взыскано более 6,9 млн рублей.

Теперь ей назначили наказание - девять лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

В Екатеринбурге в суд доставлен экс-замначальника свердловского СК по делу о взятке
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взяткиСвердловского чиновника будут судить за взятку инспектору ГИБДД
#Елена Озерова#Суд#Приговор#Судебный пристав#Взятка#Подлог#Криминал#Новости УрФО#Верхняя Салда
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32