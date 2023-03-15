Экс-судебный пристав из Верхней Салды вносила в документы ложные данные за деньги

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Приговор оглашен в отношении судебного пристава-исполнителя Салдинского райотделения регионального ФССП России. Женщину судили за получение крупной и мелкой взяток, злоупотребление полномочиями, а также служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Во время разбирательств в суде были представлены доказательства того, что в период с 2016 года по 2021 год женщина вносила в документы ложную информацию. За это она получала деньги.
Всего она успела получить порядка 660 тысяч рублей. В рамках махинаций женщине удалось добиться, чтобы в отношении ее «покровителей» не было взыскано более 6,9 млн рублей.
Теперь ей назначили наказание - девять лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.