Гаджиев высказался по поводу участия РФ в чемпионате CAFA

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Эксперт отметил, что не стоит относиться к этим соревнованиям с пренебрежением. Можно вспомнить наши игры с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией — нельзя утверждать, что мы существенно превосходим их, подчеркнул он. Об этом пишет Pravda.Ru.
Одновременно с этим Гаджиев напомнил, что российским футболистам необходимо играть и не расслабляться, несмотря на то, что руководство УЕФА и ФИФА исключили россиян по политическим мотивам. Сейчас отличное время для работы: нужно решать глобальные вопросы и развивать футбол, подчеркнул тренер.