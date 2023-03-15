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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Гаджиев высказался по поводу участия РФ в чемпионате CAFA

Сегодня, 06:56
Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев поделился своим мнением относительно участия сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Он заявил, что это — правильное решение.

Эксперт отметил, что не стоит относиться к этим соревнованиям с пренебрежением. Можно вспомнить наши игры с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией — нельзя утверждать, что мы существенно превосходим их, подчеркнул он. Об этом пишет Pravda.Ru.

Одновременно с этим Гаджиев напомнил, что российским футболистам необходимо играть и не расслабляться, несмотря на то, что руководство УЕФА и ФИФА исключили россиян по политическим мотивам. Сейчас отличное время для работы: нужно решать глобальные вопросы и развивать футбол, подчеркнул тренер.

#Спорт
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