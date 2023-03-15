Гаджиев высказался по поводу участия РФ в чемпионате CAFA

Эксперт отметил, что не стоит относиться к этим соревнованиям с пренебрежением. Можно вспомнить наши игры с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией — нельзя утверждать, что мы существенно превосходим их, подчеркнул он. Об этом пишет Pravda.Ru.