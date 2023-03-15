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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Гусев: после забастовок в Wildberries решено внести поправки в законодательство

Сегодня, 18:02
После того, как компания Wildberries ввела новую систему штрафов, представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса пригрозили устроить забастовки по всей стране.

В связи с этим депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» решили внести законопроект о запрете изменения договоров в одностороннем порядке. Сейчас эта опция доступна всем ретейлерам, включая Wildberries.

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. «‎Мы к нам в Госдуму во фракцию „Справедливая Россия“ и в комитет по защите конкуренции пригласили сегодня компанию Wildberries. Компания, к сожалению, не пришла»‎, — отметил депутат.

Как утверждают владельцы ПВЗ, новая система штрафов возлагает на них обязательство возмещать полную стоимость брака. Это привело к офису компании более 50 предпринимателей, однако к ним никто не вышел — охранники сообщили, что все сотрудники на удаленке.

Носят ли действия компании Wb противоправный характер сейчас разбираются юристы. Если факт подтвердится, ГД направит официальное обращение в ФАС и правоохранительные органы. ФАС также назначил совещание по Wildberries, в частности обсудят вопрос о взаимоотношениях руководства сети с сотрудниками ПВЗ.

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