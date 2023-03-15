Гусев: после забастовок в Wildberries решено внести поправки в законодательство

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. «‎Мы к нам в Госдуму во фракцию „Справедливая Россия“ и в комитет по защите конкуренции пригласили сегодня компанию Wildberries. Компания, к сожалению, не пришла»‎, — отметил депутат.