Гусев: после забастовок в Wildberries решено внести поправки в законодательство

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В связи с этим депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» решили внести законопроект о запрете изменения договоров в одностороннем порядке. Сейчас эта опция доступна всем ретейлерам, включая Wildberries.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. «Мы к нам в Госдуму во фракцию „Справедливая Россия“ и в комитет по защите конкуренции пригласили сегодня компанию Wildberries. Компания, к сожалению, не пришла», — отметил депутат.
Как утверждают владельцы ПВЗ, новая система штрафов возлагает на них обязательство возмещать полную стоимость брака. Это привело к офису компании более 50 предпринимателей, однако к ним никто не вышел — охранники сообщили, что все сотрудники на удаленке.
Носят ли действия компании Wb противоправный характер сейчас разбираются юристы. Если факт подтвердится, ГД направит официальное обращение в ФАС и правоохранительные органы. ФАС также назначил совещание по Wildberries, в частности обсудят вопрос о взаимоотношениях руководства сети с сотрудниками ПВЗ.