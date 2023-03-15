Инвалиду СВО из Екатеринбурга предложили поселиться в квартире с разбитыми окнами

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Братья Семен и Виктор Баутины — в прошлом воспитанники детского дома, их мать лишили родительских прав. Оба инвалиды — один по здоровью, второй после ранения в зоне боевых действий. Квартира, которая им полагается после детского дома, — их семейная собственность, в ней прописаны еще несколько членов семьи. На ней миллионные долги, которые продолжают расти, отключены электричество, газ, вода. Через разбитые окна сюда залезали бездомные.
Сейчас квартира забита мусором и хламом, вместо оконных стекол на некоторых окнах натянуты куски рекламного баннера и пластиковый материал для теплиц — как рассказали в администрации, окна закрыли, потому что туда стали залезать бездомные. Лишь одна из комнат расчищена от мусора — видимо, там относительно недавно кто-то жил. Семен предполагает, что это помещение сдавала в аренду мать. вот норм цитата, там еще фотки есть этого всего, — пишет Е1.
После выхода из детского дома братья не жили в ней ни дня — снимали жилье, ночевали на работе. Теперь ни покрыть долги на пенсии по инвалидности, ни снять новое жилье они не могут, а въезжать в разрушенную квартиру с горами мусора не представляется возможным.
Виктор Баутин тяжело ранен в ходе военных действий — удалена часть черепа. Сейчас он находится в московском госпитале Бурденко в стабильно тяжелом состоянии, ему требуется постоянный уход.
Как сообщает издание Е1, с Семеном уже связались и предложили помощь депутаты, представители российского Комитета солдатских матерей и аппарата уполномоченного по правам человека.
По словам депутата Госдумы Жанны Рябцевой, никто не заселит в разбитую квартиру бойца СВО. Поэтому готовится пакет документов на выделение ему жилья и юридическое обоснование по поводу снятия обременений по квартире.