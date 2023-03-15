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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Инвалиду СВО из Екатеринбурга предложили поселиться в квартире с разбитыми окнами

15 марта 2023, 06:33
Фото: 1MI
Тяжело раненому в ходе СВО бойцу из Екатеринбурга предложили поселиться в квартире, где совсем недавно ночевали бомжи.

Братья Семен и Виктор Баутины — в прошлом воспитанники детского дома, их мать лишили родительских прав. Оба инвалиды — один по здоровью, второй после ранения в зоне боевых действий. Квартира, которая им полагается после детского дома, — их семейная собственность, в ней прописаны еще несколько членов семьи. На ней миллионные долги, которые продолжают расти, отключены электричество, газ, вода. Через разбитые окна сюда залезали бездомные.

Сейчас квартира забита мусором и хламом, вместо оконных стекол на некоторых окнах натянуты куски рекламного баннера и пластиковый материал для теплиц — как рассказали в администрации, окна закрыли, потому что туда стали залезать бездомные. Лишь одна из комнат расчищена от мусора — видимо, там относительно недавно кто-то жил. Семен предполагает, что это помещение сдавала в аренду мать. вот норм цитата, там еще фотки есть этого всего, — пишет Е1.

После выхода из детского дома братья не жили в ней ни дня — снимали жилье, ночевали на работе. Теперь ни покрыть долги на пенсии по инвалидности, ни снять новое жилье они не могут, а въезжать в разрушенную квартиру с горами мусора не представляется возможным.

Виктор Баутин тяжело ранен в ходе военных действий — удалена часть черепа. Сейчас он находится в московском госпитале Бурденко в стабильно тяжелом состоянии, ему требуется постоянный уход.

Как сообщает издание Е1, с Семеном уже связались и предложили помощь депутаты, представители российского Комитета солдатских матерей и аппарата уполномоченного по правам человека.

По словам депутата Госдумы Жанны Рябцевой, никто не заселит в разбитую квартиру бойца СВО. Поэтому готовится пакет документов на выделение ему жилья и юридическое обоснование по поводу снятия обременений по квартире.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#СВО#Квартира#Инвалид#Больница
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