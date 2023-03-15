Инвалиду СВО из Екатеринбурга предложили поселиться в квартире с разбитыми окнами

Братья Семен и Виктор Баутины — в прошлом воспитанники детского дома, их мать лишили родительских прав. Оба инвалиды — один по здоровью, второй после ранения в зоне боевых действий. Квартира, которая им полагается после детского дома, — их семейная собственность, в ней прописаны еще несколько членов семьи. На ней миллионные долги, которые продолжают расти, отключены электричество, газ, вода. Через разбитые окна сюда залезали бездомные.