Корпорация МСП: В 2022 году удалось достичь кратного прироста числа выданных кредитов

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что одним из стратегических векторов работы Корпорации МСП является переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь значительной динамики повышения количества выданных кредитов по итогам минувшего года удалось также благодаря улучшению гарантийного механизма. Кроме того, в минувшем году интенсивно расширялись возможности механизма «зонтичных» поручительств, они предоставляются предпринимателям, если отсутствует залоговое имущество. Помимо этого, изменился подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций.