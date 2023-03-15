Корпорация МСП: В 2022 году удалось достичь кратного прироста числа выданных кредитов

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Практически в 3 раза за год возрос объем господдержки, предоставленной малым и средним предприятиям, задействованным в области разработки компьютерного ПО и консультаций в IT-сфере.
Согласно итогам 2022 года предприятия получили 12 млрд рублей за счет использования механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС). Помощь предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Параллельно возросло количество выданных кредитов — со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что одним из стратегических векторов работы Корпорации МСП является переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь значительной динамики повышения количества выданных кредитов по итогам минувшего года удалось также благодаря улучшению гарантийного механизма. Кроме того, в минувшем году интенсивно расширялись возможности механизма «зонтичных» поручительств, они предоставляются предпринимателям, если отсутствует залоговое имущество. Помимо этого, изменился подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций.
На первом месте по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса, кроме Москвы (6,2 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (1 млрд рублей), оказался Татарстан (980 млн рублей). В топ-5 субъектов России вошли Пермский край (532 млн рублей) и Орловская область (353 млн рублей). Нулевая поддержка зафиксирована в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Амурской, Курской и Липецкой областях.
Национальная гарантийная система позволяет предпринимателям получать банковское финансирование посредством гарантий и поручительств. Ее оператором выступает Корпорация МСП. Чтобы получить господдержку, необходимо обратиться в банки – участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.