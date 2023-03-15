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Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге

15 марта 2023, 15:46
Фото: 1MI
Двухлетний мальчик и девочка несколько дней плакали около мертвых родителей в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге.

Нашли детей и их погибших родителей соседи, услышавшие плач из квартиры. Они вызвали полицейских и сотрудников МЧС, однако, не дождавшись их, один из жителей дома сам вскрыл дверь. По словам одного из соседей, дети очень плохо себя чувствовали, у девочки также было обезвоживание, пишет Е1.

Детей забрали к себе родственники. Близкие люди семьи рассказали, что с родителями мальчика и девочки, которые сняли в этом доме квартиру, не было связи с прошлой недели. Созвониться с хозяином жилья у них не получилось, самим попасть в квартиру тоже не было возможности.

Пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга рассказал, что в настоящий момент проводится проверка по данному факту. Тела умерших будут отправлены на экспертизу, при внешнем осмотре телесных повреждений выявлено не было.

Напомним, 9 марта 2023 года маленькая девочка насмерть захлебнулась рвотными массами во сне. Мать малышки в этот момент была у подруги.

Двухмесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой в Верхней Пышме
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