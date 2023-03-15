Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге

Детей забрали к себе родственники. Близкие люди семьи рассказали, что с родителями мальчика и девочки, которые сняли в этом доме квартиру, не было связи с прошлой недели. Созвониться с хозяином жилья у них не получилось, самим попасть в квартиру тоже не было возможности.