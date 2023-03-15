Мать-одиночка в Екатеринбурге обвинила судебного пристава в избиении

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По словам пострадавшей, все произошло в начале осени прошлого года. Тогда она пришла в Железнодорожный отдел службы судебных приставов по Екатеринбургу, но на входе ее отказались впускать в здание, пишет ЕАН.
Охранник тогда сослался на то, что в ведомстве сейчас перерыв. Позднее женщина узнала, что этот охранник сам является судебным приставом.
По словам женщины, по закону, несмотря на обед, она имела право пройти внутрь. Поэтому она стала спорить с остановившим ее мужчиной. Далее, как утверждает екатеринбурженка, мужчина схватил ее и началась потасовка.
В результате у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую, сочетанную травму с сотрясением головного мозга, а также ушибы, утверждает сама горожанка. Лечение она проходила на протяжении месяца.
После произошедшего она пожелала, чтобы на пристава завели уголовное дело. Но его завели на нее саму – за оскорбление сотрудника.
К настоящему моменту еще не была назначена экспертиза по определению тяжести вреда, нанесенного здоровью. Так как происшествие негативно отразилось на здоровье пострадавшей и ей тяжело работать и воспитывать двоих детей, она намерена пожаловаться главе СУ СК РФ.