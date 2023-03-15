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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Мать-одиночка в Екатеринбурге обвинила судебного пристава в избиении

15 марта 2023, 13:32
Фото: 1MI
Мать-одиночка из Екатеринбурга готовит обращение к главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину. Женщина утверждает, что ее избил пристав.

По словам пострадавшей, все произошло в начале осени прошлого года. Тогда она пришла в Железнодорожный отдел службы судебных приставов по Екатеринбургу, но на входе ее отказались впускать в здание, пишет ЕАН.

Охранник тогда сослался на то, что в ведомстве сейчас перерыв. Позднее женщина узнала, что этот охранник сам является судебным приставом.

По словам женщины, по закону, несмотря на обед, она имела право пройти внутрь. Поэтому она стала спорить с остановившим ее мужчиной. Далее, как утверждает екатеринбурженка, мужчина схватил ее и началась потасовка.

В результате у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую, сочетанную травму с сотрясением головного мозга, а также ушибы, утверждает сама горожанка. Лечение она проходила на протяжении месяца.

После произошедшего она пожелала, чтобы на пристава завели уголовное дело. Но его завели на нее саму – за оскорбление сотрудника.

К настоящему моменту еще не была назначена экспертиза по определению тяжести вреда, нанесенного здоровью. Так как происшествие негативно отразилось на здоровье пострадавшей и ей тяжело работать и воспитывать двоих детей, она намерена пожаловаться главе СУ СК РФ.

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