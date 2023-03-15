Небольшой пункт выдачи от штрафов не страдает, уверен один из сотрудников. Пункту выдачи в центре города уже год. Там посменно работают два менеджера, и, как поделился один из них, они несут ответственность в виде штрафов исключительно по своей вине. Остальное их особо не тревожит и закрываться они не планируют.