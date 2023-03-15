Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Суть забастовки менеджеров Wildberries в городах России сводится к тому, что сотрудники перестают выдавать и менять товар клиентам, тем самым «оставляют главного работодателя без денег». При этом на работу работники ПВЗ все же выходят, принимают приходы и выдают заказы курьерам.
Сотрудница пункта выдачи в Нижнем Тагиле поделилась с редакцией TagilCity.ru информацией о том, что примерно с 9 марта с сотрудников ПВЗ в Нижнем Тагиле начали удерживать 100% стоимости товара.
Примерно с 9 марта у нас начались 100% удержания без права оспорить. Пришли, к примеру, комплекты неполные — костюм без штанов или шапка без шарфа. Возврат. Это уже 100% будут с менеджера списывать. Таблицы придумали какие-то, пока результат никакого, ни копейки нам не вернули. Вчера полностью удержали громадные минусы, на 30% упала зарплата. Мы все могли бы оспорить и доказать, есть камеры, но этого сделать нельзя, компании это невыгодно, — поделилась менеджер.
Ситуация с необоснованным списанием из зарплаты, по словам тагильчанки, началась еще раньше — около полугода назад. По словам менеджера, основная причина, по версии компании, озвученной сотрудникам, — настройка функционала и создание некоего алгоритма взаимодействия с товаром.
Вычитают за брак денежные средства, в течение полугода. Уже полгода, говорят, что функционал в стадии доработки, алгоритма нет, тем не менее, мы полгода уже платим за брак. Раньше мы могли такое оспорить, сейчас не дают такого права. Компания решила ввести коллективную ответственность, компания терпит убытки. И чтобы их компенсировать, все, кто к этой вещи прикоснулся, будут платить от 10 до 20 процентов. Без права оспорить, — пояснила сотрудница ПВЗ.
На конференции, проведенной для сотрудников Wildberries, руководство поделилось, что клиенты бракуют все подряд, рассказывает тагильчанка. Минусы терпят сами менеджеры, хотя они даже не знают, в каком состоянии поступила в ПВЗ та или иная вещь.
На конференции озвучивали, что на складе обнаружили, что бракуют все подряд — пятнышки, след от тональника, нитка, полоска на обуви, а это не является браком, но мы уже полгода это платим из зарплаты. Удобно — с нас деньги удержали, компания покрыла убытки, а то что менеджеры из своих зарплат платят — никого не волнует.
В каждом пункте выдачи есть камеры видеонаблюдения, на которые фиксируется брак, обнаруженный клиентами вместе с менеджером. Однако сейчас, по словам сотрудницы Wildberries, право оспорить ошибку нет, от этого — большие минусы из ЗП.
Вычитают из зарплаты менеджеров, у нас в подотчете минус за такие вещи. Мы за брак платить не согласны. Мы не знаем, какие вещи пришли. Раньше мы могли оспорить работаем под камерами, мы вместе с клиентом разворачиваем товар, обнаруживаем брак, делаем отметку в программе, а специальная комиссия разбирается. Сейчас эту комиссию отменили, тупо в подотчете у нас минусы, без права оспорить, — сетует женщина.
Количество штрафов прямо пропорционально обороту пункта выдачи — чем он крупнее, тем больше страдают сотрудники.
У людей суммы измеряются десятками тысяч. Лично у меня 21 тысяча долг. В настоящий момент половина уже удержана из зарплаты. Руководителям этого показалось мало, и 13 марта они объявили, что зарплата не будет выплачиваться, пока не закроются все минусы. Это стало главным катализатором для возмущения. В рабочих чатах поднялся вой, — рассказал TagilCity.ru менеджер Wildberries одного из свердловских городов.
Сотрудница пункта выдачи Wildberries в центре города, по наставлению руководства, сегодня вышла на смену. Однако ее также не устраивают санкции. По ее мнению, отчасти ответственность лежит на сотрудниках складов, а «крайними» сейчас сделали именно менеджеров.
Товар может прийти разбитый, или вообще не та модель. Если мы не предоставляем видео или фото, что это не то, то все вешают на нас. У нас у девочек много долгов, есть рекорд — у кого-то 20 тысяч даже есть. Товар при приемке мы не проверяем, просто кладем в ячейки. На складах тоже такое вытворяют. Могут недоложить телефон, или еще что-то — это все вешается на нас. Но мы работаем. Нам начальство сказало работать: «Не кипишуйте», — поделилась менеджер с корреспондентом TagilCity.ru.
Небольшой пункт выдачи от штрафов не страдает, уверен один из сотрудников. Пункту выдачи в центре города уже год. Там посменно работают два менеджера, и, как поделился один из них, они несут ответственность в виде штрафов исключительно по своей вине. Остальное их особо не тревожит и закрываться они не планируют.
У меня как у сотрудника вообще нет больших штрафов за брак. За подмену — это исключительная моя ошибка. Это когда люди меняют вещи. Есть одна девушка, которая постоянно меняет заказанные вещи на более дешевые. Это уже ошибка сотрудников. Есть списание за брак. В масштабах московских пунктов, где обороты исчисляются миллионами, это, может быть, и критично, где штрафы выходят на большие суммы. Здесь в Нижнем Тагиле, конечно, некомфортно, что нет прозрачности системы, но не так сильно мешает, — поделся сотрудник пункта выдачи Wildberries.
Другой пункт выдачи в центре Нижнего Тагила свою работу также продолжает в привычном режиме. Однако раскрывать информацию о штрафах и своем отношении к ним сотрудник не стал, сославшись на запрет о разглашении.
Еще один пункт выдачи также работает в прежнем режиме. Менеджер позитивно отметила, что на днях она получила зарплату и претензий к компании не имеет.
Мне вчера заплатили, все хорошо, то, что я заработала. Я не слышала о штрафах. Новости пока не видела. Работаем, все хорошо, — поделилась менеджер Wildberries с корреспондентом TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле работает 49 пунктов выдачи заказов. Один на Старателе, 10 точек — на ГГМ, еще 4 — на Руднике и Тагилстрое, один — на Северном, 12 ПВЗ — в Дзержинском районе и 11 — в центре города, 4 точки — на Красном Камне и еще 6 на Вые и ВМЗ.