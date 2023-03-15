Мертвый заключенный обнаружен в СИЗО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Его труп увидели сотрудники колонии. На теле не было признаков насильственной смерти, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.
По их данным, инцидент произошел 13 марта. Увидев труп, сотрудники СИЗО сразу же вызвали скорую помощь. Медики лишь констатировали наступление смерти.
По информации ведомства, у умершего мужчины было несколько хронических болезней. В Екатеринбург он приехал из Кировской области, чтобы пройти медосмотр.
К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни, - отметили в ГУФСИН.
Помимо этого, сотрудники добавили, что смертность в тюрьмах ниже, чем на свободе.