TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Мертвый заключенный обнаружен в СИЗО в Екатеринбурге

15 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в СИЗО обнаружен мертвый заключенный. Это мужчина, родом из Кировской области.

Его труп увидели сотрудники колонии. На теле не было признаков насильственной смерти, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

По их данным, инцидент произошел 13 марта. Увидев труп, сотрудники СИЗО сразу же вызвали скорую помощь. Медики лишь констатировали наступление смерти.

По информации ведомства, у умершего мужчины было несколько хронических болезней. В Екатеринбург он приехал из Кировской области, чтобы пройти медосмотр.

К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни, - отметили в ГУФСИН.

Помимо этого, сотрудники добавили, что смертность в тюрьмах ниже, чем на свободе.

Обвиненные в смерти задержанного полицейские из Тагила не смогли выйти из СИЗО
Узнать подробнее
#Екатеринбург#Сизо#Труп#Тело#Заключенный#ГУФСИН#Колония#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32