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Многодетная семья тагильчан получила награду от губернатора области

15 марта 2023, 04:56
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье Черняевых-Абрамовых из Нижнего Тагила на церемонии 14 марта 2023 года, где он награждал выдающихся деятелей Урала.

Ирина и Вячеслав женаты уже 20 лет, в браке родили трех сыновей и одну дочь. Старшие сыновья уже учатся на айтишника и финансиста, а младшие дочь и сын еще школьники и учатся игре на домре и балалайке.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На торжественном мероприятии присутствовали жители Урала, внесшие вклад в развитие культуры, экономики и социальных областей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Знак отличия «Совет да любовь» получила семейная пара Кондюриных.

Кроме того, были вручены награды Свердловской области и Президента России, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую получили главный научный сотрудник «Уральского НИИ охраны материнства и младенчества» Надежда Башмакова, начальник участка в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Владимир Терентьев, а также мастер участка технадзора в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Андрей Усов.

Всего на церемонии награждения было вручено более 30 различных наград.

По словам губернатора региона, он с удовольствием и благодарностью награждает талантливых уральцев.

Напомним, недавно начальник «Уралэлектромедь» Александр Максимов стал призером на Кубке России по подводному плаванию с задержкой дыхания.

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