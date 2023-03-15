Многодетная семья тагильчан получила награду от губернатора области

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Ирина и Вячеслав женаты уже 20 лет, в браке родили трех сыновей и одну дочь. Старшие сыновья уже учатся на айтишника и финансиста, а младшие дочь и сын еще школьники и учатся игре на домре и балалайке.
На торжественном мероприятии присутствовали жители Урала, внесшие вклад в развитие культуры, экономики и социальных областей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Знак отличия «Совет да любовь» получила семейная пара Кондюриных.
Кроме того, были вручены награды Свердловской области и Президента России, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую получили главный научный сотрудник «Уральского НИИ охраны материнства и младенчества» Надежда Башмакова, начальник участка в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Владимир Терентьев, а также мастер участка технадзора в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Андрей Усов.
Всего на церемонии награждения было вручено более 30 различных наград.
По словам губернатора региона, он с удовольствием и благодарностью награждает талантливых уральцев.
Напомним, недавно начальник «Уралэлектромедь» Александр Максимов стал призером на Кубке России по подводному плаванию с задержкой дыхания.