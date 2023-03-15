33-летний Егор Полевых из Нижнего Тагила, который не вернулся домой из больницы и умер, мог скончаться от переохлаждения. Пропал он 18 февраля, когда отправился за алкоголем в магазин. Позже он оказался в больнице с приступом эпилепсии. Его отправили на амбулаторное лечение, но до дома он не дошел.