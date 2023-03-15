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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Мошенники пытались обмануть артистов из Тагила, а опекуншу лишили прав на детей

15 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI
Мошенники пытались обмануть артистов из Нижнего Тагила, а «заслуженную опекуншу» лишили прав на детей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 марта.

Мошенники попытались обмануть двух представителей сферы праздников в Нижнем Тагиле. С ведущим праздников связался некий Владимир и попросил найти для него музыканта на юбилей. Однако артист, с которыми были договоренности, оказался не потенциальным клиентом, а мошенником. Он хотел выманить данные карты с жертвы.

Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
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Сотрудники Wildberries в некоторых городах России закрывают пункты выдачи заказов. Сотрудники взбунтовались после появления новых условий договора оферты, при которых с зарплаты сотрудника вычитается 100% за бракованный товар.

Менеджеры пунктов выдачи заказов Wildberries о закрытии в Нижнем Тагиле
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33-летний Егор Полевых из Нижнего Тагила, который не вернулся домой из больницы и умер, мог скончаться от переохлаждения. Пропал он 18 февраля, когда отправился за алкоголем в магазин. Позже он оказался в больнице с приступом эпилепсии. Его отправили на амбулаторное лечение, но до дома он не дошел.

Названа предварительная причина смерти пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины
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В Нижнем Тагиле правоохранителям удалось задержать двоих подростков-курьеров, которые помогали мошенникам обманывать пенсионеров. По горячим следам удалось задержать двоих жителей Дзержинского района – им 14 и 15 лет.

Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам грабить пенсионеров
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«Заслуженную опекуншу» из Нижнего Тагила лишили родительских прав на четверых детей. Это произошло после скандала в прессе, когда всплыла информация о том, что один из детей мог насиловать своего младшего брата.

«Заслуженная опекунша» из Тагила лишена прав на детей после скандала с насилием
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