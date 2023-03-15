Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Мошенники попытались обмануть двух представителей сферы праздников в Нижнем Тагиле. С ведущим праздников связался некий Владимир и попросил найти для него музыканта на юбилей. Однако артист, с которыми были договоренности, оказался не потенциальным клиентом, а мошенником. Он хотел выманить данные карты с жертвы.
Сотрудники Wildberries в некоторых городах России закрывают пункты выдачи заказов. Сотрудники взбунтовались после появления новых условий договора оферты, при которых с зарплаты сотрудника вычитается 100% за бракованный товар.
33-летний Егор Полевых из Нижнего Тагила, который не вернулся домой из больницы и умер, мог скончаться от переохлаждения. Пропал он 18 февраля, когда отправился за алкоголем в магазин. Позже он оказался в больнице с приступом эпилепсии. Его отправили на амбулаторное лечение, но до дома он не дошел.
В Нижнем Тагиле правоохранителям удалось задержать двоих подростков-курьеров, которые помогали мошенникам обманывать пенсионеров. По горячим следам удалось задержать двоих жителей Дзержинского района – им 14 и 15 лет.
«Заслуженную опекуншу» из Нижнего Тагила лишили родительских прав на четверых детей. Это произошло после скандала в прессе, когда всплыла информация о том, что один из детей мог насиловать своего младшего брата.