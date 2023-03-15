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На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы

15 марта 2023, 18:14
Фото: 1MI
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле находили боеприпасы 7, 11 и 13 февраля 2023 года. Все происходило во время разбора в цехе ремонтного изделия #135.

Всего найдено два сигнальных патрона, 10 пластин динамической защиты 4С-20, шесть бронебойных зарядов 125 мм, 301 патрон калибра 7,62 мм, восемь патронов калибра 14,5 мм, семь головных взрывателей В 429, четыре заряда Ж52, один заряд Ж63, четыре взрывателя В429Е и четыре головных взрывателя, сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

В результате работы специалистов все боеприпасы были изъяты с территории оборонного предприятия для утилизации.

«Уралвагонзавод» был построен в Нижнем Тагиле в 1936 году, в период Великой Отечественной войны предприятие обеспечивало танками советскую армию. В связи с проведением СВО сейчас УВЗ также выполняет гособоронзаказ для нужд российских военных.

Напомним, в феврале 2023 года в Ачитском районе Екатеринбурга дорожными рабочими во время раскопок был найден неразорвавшийся боеприпас.

Дорожники раскопали неразорвавшийся боеприпас под Екатеринбургом
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#Нижний Тагил#Боеприпасы#Происшествия#Елизавета Зиборова#Уралвагонзавод#Эксклюзив
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