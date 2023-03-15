Названа предварительная причина смерти пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины

Мужчина пропал 18 февраля, когда пошел за алкоголем в магазин. Затем стало известно, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. Там ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Однако до дома Егор Полевых так и не добрался. Он был найден мертвым.