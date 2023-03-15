Названа предварительная причина смерти пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Мужчина пропал 18 февраля, когда пошел за алкоголем в магазин. Затем стало известно, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. Там ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Однако до дома Егор Полевых так и не добрался. Он был найден мертвым.
Проверку по факту смерти проводят сотрудники Следственного комитета по Дзержинскому району.
Проведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы. Тело направлено на судебную медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, — рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что тело пропавшего тагильчанина обнаружил на улице прохожий. Предварительно установлено, что смерть не криминальная. Мужчина мог скончаться от переохлаждения.