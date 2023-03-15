Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Днем в начале марта жителю Нижнего Тагила, который уже много лет занимается проведением праздников, поступил звонок с неизвестного номера.
За два часа работы предложил 10 000 рублей. Мне не показалось это странным, такие запросы появляются довольно часто, я дал ему номер знакомого музыканта, — рассказал редакции TagilCity.ru ведущий праздников Артем.
Позже выяснилось, что «Владимир» звонил не только Артему, но еще нескольким артистам с тем же предложением. Это рассказал музыкант, чей номер Артем передал «Владимиру». Оказывается, мужчина в беседе с артистами представлялся разными именами и называл разные города. Но условия всегда были одинаковыми.
Каждый раз имена разные, города разные, а ситуация одна и та же. Если согласиться на заказ, он начинает выпытывать данные банковской карты, а там уже по классике, — сообщил Александр.
История закончилась благополучно: Александр догадался, что дальше его начнут обманывать и выманивать деньги, поэтому разговор с собеседником прекратил. По словам ведущего праздников Артема, сообщество сферы шоу-бизнеса Нижнего Тагила — довольно дружное и люди общаются между собой. Рассказали друг другу коллеги и про этот случай, предупредили. Обращаться в правоохранительные органы тагильчане не стали, поскольку им удалось не быть обманутыми.
Жертвами телефонного мошенничества в Нижнем Тагиле становятся люди самого разного достатка и профессий: среди них госслужащие, правоохранители и работники предприятий. Чаще всего используется схема типа «ваш родственник попал в ДТП», однако у мошенников появляются и новые истории, чтобы завладеть чужими деньгами. Напомним, что только за 2022 год тагильчане перевели на счета мошенников более 150 млн рублей.