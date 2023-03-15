Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила

История закончилась благополучно: Александр догадался, что дальше его начнут обманывать и выманивать деньги, поэтому разговор с собеседником прекратил. По словам ведущего праздников Артема, сообщество сферы шоу-бизнеса Нижнего Тагила — довольно дружное и люди общаются между собой. Рассказали друг другу коллеги и про этот случай, предупредили. Обращаться в правоохранительные органы тагильчане не стали, поскольку им удалось не быть обманутыми.