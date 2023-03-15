О подозреваемых в изнасиловании женщины в Нижнесергинском районе рассказали их соседи

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В деревне Отевка Нижнесергинского района совершено преступление – двое братьев 34 и 45 лет избили монтировкой и изнасиловали пожилую женщину, силой приведя ее на свой участок. В данный момент они находятся в СИЗО, где проведут два месяца, а за совершенное преступление им грозит срок до 10 лет.
Как пишет издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на жителей деревни, братья пользовались у сельчан недоброй славой. С молодости имея тягу к криминалу, они уже побывали в колонии. Выйдя на свободу, они не обзавелись законным источником заработка, а продолжали воровать и запугивать сельчан.
В жертвы они выбирали преимущественно слабых – одиноких женщин, пожилых людей, за которых некому было заступиться. Воровали по мелочи, проникали в жилища и забирали еду из холодильников, изредка перебивались мелкими заработками. Со своей жертвой они познакомились, когда она предложила им подработать – скинуть снег с крыши ее дома.