О подозреваемых в изнасиловании женщины в Нижнесергинском районе рассказали их соседи

В жертвы они выбирали преимущественно слабых – одиноких женщин, пожилых людей, за которых некому было заступиться. Воровали по мелочи, проникали в жилища и забирали еду из холодильников, изредка перебивались мелкими заработками. Со своей жертвой они познакомились, когда она предложила им подработать – скинуть снег с крыши ее дома.