О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

Участие в этой работе является добровольным. Тагильчане приобретают или изготавливают вещи, необходимые участникам спецоперации. Это мобильные носилки и полевые табуретки, маскхалаты и маскировочные сети, свечи и даже автомобили повышенной проходимости. Чтобы повысить проходимость УАЗов, их ставят на капитальный ремонт, а затем отправляют в зону боевых действий. Особенно необходимы быстро разбирающиеся полевые печи. Их тоже отправляют.