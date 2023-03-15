О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова в эфире «Тагил-ТВ», мэрия и местные предприятия и организации ведут совместную работу в рамках помощи нашим военнослужащим в зоне СВО.
Участие в этой работе является добровольным. Тагильчане приобретают или изготавливают вещи, необходимые участникам спецоперации. Это мобильные носилки и полевые табуретки, маскхалаты и маскировочные сети, свечи и даже автомобили повышенной проходимости. Чтобы повысить проходимость УАЗов, их ставят на капитальный ремонт, а затем отправляют в зону боевых действий. Особенно необходимы быстро разбирающиеся полевые печи. Их тоже отправляют.
Иногда запросы приходят через семьи военнослужащих, к ним тоже прислушиваются.
Отмечу, что тех тагильчан, которые участвуют в сборе, по настоящее время никто не принуждает к этому, это зов их сердца и души, - подчеркнул Валерий Суров.