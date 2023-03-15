TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

15 марта 2023, 07:55
Фото: 1MI
Из Нижнего Тагила за первый год СВО в зону ее проведения отправлено 12 фур гуманитарной помощи.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова в эфире «Тагил-ТВ», мэрия и местные предприятия и организации ведут совместную работу в рамках помощи нашим военнослужащим в зоне СВО.

Участие в этой работе является добровольным. Тагильчане приобретают или изготавливают вещи, необходимые участникам спецоперации. Это мобильные носилки и полевые табуретки, маскхалаты и маскировочные сети, свечи и даже автомобили повышенной проходимости. Чтобы повысить проходимость УАЗов, их ставят на капитальный ремонт, а затем отправляют в зону боевых действий. Особенно необходимы быстро разбирающиеся полевые печи. Их тоже отправляют.

Иногда запросы приходят через семьи военнослужащих, к ним тоже прислушиваются.

Отмечу, что тех тагильчан, которые участвуют в сборе, по настоящее время никто не принуждает к этому, это зов их сердца и души, - подчеркнул Валерий Суров.
Погибшему в СВО бойцу открыли памятную доску в школе №12 Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотню ангелов-оберегов отправили из Верхней Салды бойцам на СВОВодителей для доставки гуманитарной помощи на СВО из Нижнего Тагила ищут волонтерыВ Каменске-Уральском простились с погибшим в ходе СВО экс-полицейским
#Наталья Лушина#СВО#Гуманитарная помощь#Администрация Нижнего Тагила#Операция на Украине#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32