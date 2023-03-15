Осужденный за изнасилование рецидивист сбежал из колонии-поселения в Соликамске

Также в ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении к отбывающим наказание, как правило, охрана не приставлена, поэтому заключенные от подъема до отбоя могут спокойно перемещаться в пределах колонии. Также с разрешения руководства колонии осужденные могут находиться вне ИК, однако на территории муниципального образования, где она располагается.