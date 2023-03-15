Осужденный за изнасилование рецидивист сбежал из колонии-поселения в Соликамске

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Сотрудники исправительного учреждения, где находился осужденный мужчина, обнаружили побег, когда совершалась дневная проверка. Поскольку у него было положительное поведение в заключении, его наказание было смягчено. Мужчина был переведен в исправительную колонию, рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Пермскому краю.
Также в ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении к отбывающим наказание, как правило, охрана не приставлена, поэтому заключенные от подъема до отбоя могут спокойно перемещаться в пределах колонии. Также с разрешения руководства колонии осужденные могут находиться вне ИК, однако на территории муниципального образования, где она располагается.
В Telegram-канале Ural Mash указано, что у заключенного имелись судимости за мошенничества, изнасилования и похищения. Последний раз он якобы похитил и изнасиловал женщину в 2012 году, после чего был арестован и приговорен к лишению свободы.
Напомним, 14 марта 2023 года из больницы в Каменске-Уральском сбежала неоднократно судимая 42-летняя женщина. В данный момент ведется розыск.