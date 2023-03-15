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Осужденный за изнасилование рецидивист сбежал из колонии-поселения в Соликамске

15 марта 2023, 17:30
Фото: 1MI
60-летний заключенный, осужденный за изнасилование и прежде неоднократно судимый, сбежал из соликамской колонии-поселения. Побег он совершил 13 марта 2023 года, однако только сейчас об этом стало известно.

Сотрудники исправительного учреждения, где находился осужденный мужчина, обнаружили побег, когда совершалась дневная проверка. Поскольку у него было положительное поведение в заключении, его наказание было смягчено. Мужчина был переведен в исправительную колонию, рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Пермскому краю.

Также в ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении к отбывающим наказание, как правило, охрана не приставлена, поэтому заключенные от подъема до отбоя могут спокойно перемещаться в пределах колонии. Также с разрешения руководства колонии осужденные могут находиться вне ИК, однако на территории муниципального образования, где она располагается.

В Telegram-канале Ural Mash указано, что у заключенного имелись судимости за мошенничества, изнасилования и похищения. Последний раз он якобы похитил и изнасиловал женщину в 2012 году, после чего был арестован и приговорен к лишению свободы.

Напомним, 14 марта 2023 года из больницы в Каменске-Уральском сбежала неоднократно судимая 42-летняя женщина. В данный момент ведется розыск.

Полиция ищет сбежавшую из больницы жительницу Каменск-Уральского
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#Елизавета Зиборова#Побег#Тюрьма#Преступник#Происшествия#Новости УрФО
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