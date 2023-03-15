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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Переболевшая гриппом девочка из Нижнего Тагила оказалась в инвалидной коляске

15 марта 2023, 15:35
Фото: 1MI
В инвалидной коляске оказалась юная жительница Тагилстроя в Нижнем Тагиле после того, как переболела гриппом.

В феврале 11-летняя тагильчанка заболела гриппом, а после него начались осложнения. Но в октябре девочке делали прививку от гриппа, рассказал TagilCity.ru депутат Нижнетагильской Гордумы Дмитрий Костенников.

Теперь у девочки плохо функционируют руки и ноги, а передвигается она только при помощи инвалидной коляски. Семья узнала, как получить ее после того, как обратилась к депутату Дмитрию Костенникову.

Я обратился в общество инвалидов, которое есть на Тагилстрое. Спасибо специалистам: помогли подобрать коляску и предоставили ее во временное пользование! — сказал депутат.

В настоящий момент ребенок проходит лечение в областной детской больнице. Парламентарий наблюдает за ситуацией и отмечает, что, если в течение двух месяцев девочке не станет лучше, то ей будут оформлять инвалидность.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Прививка#Инвалидная коляска#Происшествия#Эксклюзив#Дмитрий Костенников
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