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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Первое пространство для юных программистов появится в Нижнем Тагиле

15 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в районе Гальянки появится IT-куб. Он расположится в культурно-образовательном центре.

Нижний Тагил прошел отбор на открытие нового образовательного пространства. Площадка расположится на Гальяно-Горбуновском массиве, сообщили в администрации. 

Такого рода пространства создаются в России в рамках нацпроекта «Образование». Они направлены на ребят всех возрастов, которым близки высокие технологии.

По словам главы управления образования Татьяны Удинцевой, здесь смогут проходить подготовку начинающие программисты. Именно в этом месте они смогут погрузиться в цифровую среду.

Объект очень востребованный и нужный. Мы делаем его в рамках соглашения между правительством Свердловской области и администрацией города, - сказал Владислав Пинаев. 

Строительство IT-куба начнется в ближайшее время. Им займется МУП «Тагилдорстрой». Объект планируют достроить в ноябре 2024 года.

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#Елена Озерова#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Программисты#IT-клуб#Занятия#Пространство#Город#Касается каждого#Нацпроект
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