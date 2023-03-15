Первое пространство для юных программистов появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Нижний Тагил прошел отбор на открытие нового образовательного пространства. Площадка расположится на Гальяно-Горбуновском массиве, сообщили в администрации.
Такого рода пространства создаются в России в рамках нацпроекта «Образование». Они направлены на ребят всех возрастов, которым близки высокие технологии.
По словам главы управления образования Татьяны Удинцевой, здесь смогут проходить подготовку начинающие программисты. Именно в этом месте они смогут погрузиться в цифровую среду.
Объект очень востребованный и нужный. Мы делаем его в рамках соглашения между правительством Свердловской области и администрацией города, - сказал Владислав Пинаев.
Строительство IT-куба начнется в ближайшее время. Им займется МУП «Тагилдорстрой». Объект планируют достроить в ноябре 2024 года.