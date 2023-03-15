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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

«По нужде на улицу»: родители школьников в Екатеринбурге заявили о запертых туалетах

15 марта 2023, 11:33
Фото: 1MI

Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на запертые туалеты

В школе Екатеринбурга ученики вынуждены были справлять нужду на улице или терпеть до дома.

В Екатеринбурге в школе № 36 на ул. Малышева, 134 уже два дня не функционируют туалеты. При этом дети не были отпущены на дистанционное обучение. Вместо этого, как поясняют родители школьников, в школе ввели следующее правило: туалет посещать только на перемене, когда возле него находится дежурный учитель с ключами. Некоторые ученики предпочли справить нужду за зданием школы или терпеть до дома.

Причиной, как объяснили родителям в администрации школы, стали яблоки, которые дети получили на завтрак в столовой, и кто-то из учеников спустил их в унитаз. Они засорили сток, а для того, чтобы вызывать технику для прочистки, нужно заплатить 6000 рублей. Объявления об их сборе уже появились в родительских чатах. Как утверждают в Департаменте образования Екатеринбурга, средства на устранение засоров с родителей не собирали.

Как пояснили родители изданию Е1, туалеты находятся в аварийном состоянии, в них нет ни мыла, ни туалетной бумаги, но денег на их ремонт пока нет.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Авария#Школа#Туалет#Общество#Ремонт
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