«По нужде на улицу»: родители школьников в Екатеринбурге заявили о запертых туалетах

Причиной, как объяснили родителям в администрации школы, стали яблоки, которые дети получили на завтрак в столовой, и кто-то из учеников спустил их в унитаз. Они засорили сток, а для того, чтобы вызывать технику для прочистки, нужно заплатить 6000 рублей. Объявления об их сборе уже появились в родительских чатах. Как утверждают в Департаменте образования Екатеринбурга, средства на устранение засоров с родителей не собирали.