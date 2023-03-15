«По нужде на улицу»: родители школьников в Екатеринбурге заявили о запертых туалетах

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Екатеринбурге в школе № 36 на ул. Малышева, 134 уже два дня не функционируют туалеты. При этом дети не были отпущены на дистанционное обучение. Вместо этого, как поясняют родители школьников, в школе ввели следующее правило: туалет посещать только на перемене, когда возле него находится дежурный учитель с ключами. Некоторые ученики предпочли справить нужду за зданием школы или терпеть до дома.
Причиной, как объяснили родителям в администрации школы, стали яблоки, которые дети получили на завтрак в столовой, и кто-то из учеников спустил их в унитаз. Они засорили сток, а для того, чтобы вызывать технику для прочистки, нужно заплатить 6000 рублей. Объявления об их сборе уже появились в родительских чатах. Как утверждают в Департаменте образования Екатеринбурга, средства на устранение засоров с родителей не собирали.
Как пояснили родители изданию Е1, туалеты находятся в аварийном состоянии, в них нет ни мыла, ни туалетной бумаги, но денег на их ремонт пока нет.