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Updated Сегодня, 05:26

Полиция ищет сбежавшую из больницы жительницу Каменск-Уральского

15 марта 2023, 05:26
Фото: 1MI
Сотрудники полиции ищут сбежавшую из больницы 42-летнюю Надежду Малкову, которая ранее была неоднократно судима. Побег женщина совершила 14 марта 2023 года.

Обнаружив вскоре пропажу женщины, сотрудники медицинского учреждения сразу же сообщили о случившемся побеге в отделение полиции, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

Фото: сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте»

Просьба жителям Свердловской области, которые видели сбежавшую женщину или знают о ее местонахождении в данный момент, позвонить по номеру 8(343) 932-23-15 или 8 (999) 368-04-17.

Напомним, до сих пор ведутся поиски бесследно пропавшего 35-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина исчез 14 января 2023 года. Свердловчанина разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В данный момент пропавший еще не найден.

Поиски пропавшего почти два месяца назад продолжаются в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Больница#Полиция#Розыск#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Каменск-Уральский
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