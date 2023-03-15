Полиция ищет сбежавшую из больницы жительницу Каменск-Уральского

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Обнаружив вскоре пропажу женщины, сотрудники медицинского учреждения сразу же сообщили о случившемся побеге в отделение полиции, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
Просьба жителям Свердловской области, которые видели сбежавшую женщину или знают о ее местонахождении в данный момент, позвонить по номеру 8(343) 932-23-15 или 8 (999) 368-04-17.
Напомним, до сих пор ведутся поиски бесследно пропавшего 35-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина исчез 14 января 2023 года. Свердловчанина разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В данный момент пропавший еще не найден.