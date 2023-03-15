TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Повысить пособия для почетных жителей планируют в Свердловской области

15 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил повысить для части свердловчан пособия.

В Заксобрание региона он внес законопроект на повышение единовременных и ежемесячных выплат для «Почетных граждан области» и жителей региона, имеющих знаки «За заслуги перед Свердловской областью».

Предлагается увеличить пособия для этих категорий граждан на суммы до 20 тысяч рублей и 160 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики.

До 40 тысяч рублей планируется увеличить размер ежемесячного пособия для почетных свердловчан, вдов или вдовцов - до 20 тысяч рублей в месяц, имеющих знак «За заслуги перед Свердловской областью» до 60 тысяч рублей к третьей степени, до 100 тысяч рублей — ко второй степени, до 160 тысяч рублей — к первой степени.

В список почетных граждан входят, например, заслуженный врач Семен Спектор, гендиректор «Машиностроительного завода» и многие другие свердловчане.

Пособие на погребение увеличено в Нижнем Тагиле на 12%
Узнать подробнее
Читайте также:
55 тысяч семей получили единое детское пособие в Свердловской областиЖители Нижнего Тагила подают заявления на единое пособие на детейКакие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Пособия#Деньги#Почетные граждане#Знак отличия#Экономика#Новости УрФО
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32