Повысить пособия для почетных жителей планируют в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Заксобрание региона он внес законопроект на повышение единовременных и ежемесячных выплат для «Почетных граждан области» и жителей региона, имеющих знаки «За заслуги перед Свердловской областью».
Предлагается увеличить пособия для этих категорий граждан на суммы до 20 тысяч рублей и 160 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики.
До 40 тысяч рублей планируется увеличить размер ежемесячного пособия для почетных свердловчан, вдов или вдовцов - до 20 тысяч рублей в месяц, имеющих знак «За заслуги перед Свердловской областью» до 60 тысяч рублей к третьей степени, до 100 тысяч рублей — ко второй степени, до 160 тысяч рублей — к первой степени.
В список почетных граждан входят, например, заслуженный врач Семен Спектор, гендиректор «Машиностроительного завода» и многие другие свердловчане.