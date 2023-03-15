Повысить пособия для почетных жителей планируют в Свердловской области

До 40 тысяч рублей планируется увеличить размер ежемесячного пособия для почетных свердловчан, вдов или вдовцов - до 20 тысяч рублей в месяц, имеющих знак «За заслуги перед Свердловской областью» до 60 тысяч рублей к третьей степени, до 100 тысяч рублей — ко второй степени, до 160 тысяч рублей — к первой степени.