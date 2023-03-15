Прием заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» стартовал в Верхней Пышме

«УГМК-ТЕХНО» объединяет реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями. Это позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Часть идей из прошлогодних докладов участников уже реализованы или находятся в стадии осуществления.