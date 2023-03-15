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Прием заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» стартовал в Верхней Пышме

15 марта 2023, 06:20
Фото: ОАО «УГМК»
15 марта 2023 в Верхней Пышме открылся прием документов для участия во второй отраслевой технологической конференции «УГМК-ТЕХНО»

«УГМК-ТЕХНО» – одна из крупнейших отраслевых конференций в России, организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. Мероприятие сразу стало площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Именно на базе «УГМК-ТЕХНО» прошлым летом был дан старт треку программы MineTech «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

В этом году тема конференции — промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы:

  • Горное дело;
  • Обогащение полезных ископаемых;
  • Металлургия цветных металлов (пиро- и гидрометаллургия);
  • Металлургия благородных металлов;
  • Производственные системы и операционная эффективность;
  • Управление персоналом;
  • Управление экономической эффективностью;
  • Экология;
  • Охрана труда и промышленная безопасность;
  • Цифровизация, автоматизация, ИТ и кибербезопасность;
  • Энергетика;
  • Эффективное управление ресурсами.

«УГМК-ТЕХНО» объединяет реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями. Это позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Часть идей из прошлогодних докладов участников уже реализованы или находятся в стадии осуществления.

Конференция состоит из двух этапов: молодежного и экспертного.

Участвовать в молодежном этапе могут молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического отрасли, а также ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Основными направлениями работ являются повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов, их оптимизация; снижение производственных затрат и рисков.

Для того, чтобы стать участником молодежного этапа «УГМК-ТЕХНО», необходимо зарегистрироваться на сайте конференции и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад.

До конца июля все проекты получат предварительную оценку от более чем 80 экспертов. Самые интересные работы будут участвовать в очном туре в сентябре. На площадке «УГМК-ТЕХНО» авторы-финалисты выступят со своими проектами на круглых столах, познакомятся и пообщаются с профильными специалистами компаний и коллегами из других регионов нашей страны. Участники пройдут очные тренинги и послушают выступления ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап посветят обсуждению успешных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях и инновациям. В программе примут участие представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит сформировать системный подход в создании научных решений под задачи бизнеса и осуществить их на практике.

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