Пропавшего по дороге из больницы тагильчанина нашли мертвым

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
18 февраля вышедший из дома по ул. Чайковского для покупки спиртного тагильчанин Егор Полевых не вернулся домой. В ходе поисков удалось выяснить, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. В медицинском учреждении ему оказали необходимую помощь и отправили домой, дав направление на амбулаторное лечение. Но дома он так и не появился, телефона при нем не оказалось.
Спустя 10 дней, когда его мать подала заявление в полицию о пропаже человека, начались его розыски, к которым подключились и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Повсюду были разосланы ориентировки, уточнялось, что человек мог нуждаться в медицинской помощи.
14 марта поисковики сообщили, что мужчина найден, он скончался, но подробностей разглашать не стали.