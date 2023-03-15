Пропавшего по дороге из больницы тагильчанина нашли мертвым

18 февраля вышедший из дома по ул. Чайковского для покупки спиртного тагильчанин Егор Полевых не вернулся домой. В ходе поисков удалось выяснить, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. В медицинском учреждении ему оказали необходимую помощь и отправили домой, дав направление на амбулаторное лечение. Но дома он так и не появился, телефона при нем не оказалось.