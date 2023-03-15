Ребенок известного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга умер от голода

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Истощенного месячного ребенка привезли 8 марта в одну из сочинских больниц из поселка Вардане. Однако спасти его не удалось — он умер по дороге. Родители малыша — известный пропагандист ЗОЖ, коуч и блогер Максим Лютый и его сожительница Оксана Миронова.
Как пояснили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю изданию «КП-Краснодар», в связи с длительным отказом ребенка от пищи и ухудшением состояния здоровья родители решили доставить его в больницу, но было уже поздно.
Есть версии, что ребенка вместо материнского молока перевели на некую программу питания, одну из тех, которые проповедовал сыроед Лютый. Но до результатов судебно-медицинских исследований эта информация не имеет официального подтверждения.
По словам блогера, как пишет издание «КП-Кубань», он сам излечил себя от множества заболеваний, нажитых неправильным образом жизни и пристрастием к алкоголю и наркотикам, и готов научить этому других. Он позиционировал себя, как автор методик оздоровления, читал лекции. Максим и Оксана устраивали у себя тренинги, на которые приезжали гости из многих уголков России.