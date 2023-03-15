Ребенок известного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга умер от голода

По словам блогера, как пишет издание «КП-Кубань», он сам излечил себя от множества заболеваний, нажитых неправильным образом жизни и пристрастием к алкоголю и наркотикам, и готов научить этому других. Он позиционировал себя, как автор методик оздоровления, читал лекции. Максим и Оксана устраивали у себя тренинги, на которые приезжали гости из многих уголков России.