РЭО намерен финансово поддержать проект строительства КПО в Липецкой области

Следует отметить, что РЭО не только финансирует подобные проекты, но и консультирует по поводу применения наиболее эффективных технологий обработки и утилизации отходов. Также компания помогает с проектами, которые основаны на концессионных соглашениях, финансируемых за счёт облигационных займов РЭО.