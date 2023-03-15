Рыбаки застряли на льдине в Среднеуральске

Сегодня днем в экстренные службы Среднеуральского городского округа поступила информация о том, что на озере Исетское произошел инцидент с отколом льдины, на которой находятся три человека. На место оперативно выехали подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области и Службы спасения Свердловской области.