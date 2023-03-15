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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Рыбаки застряли на льдине в Среднеуральске

15 марта 2023, 13:59
Фото: 1MI
Трое рыбаков из Среднеуральска дрейфовали на льдине в озере Исетское.

Сегодня днем в экстренные службы Среднеуральского городского округа поступила информация о том, что на озере Исетское произошел инцидент с отколом льдины, на которой находятся три человека. На место оперативно выехали подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области и Службы спасения Свердловской области. 

Но по акватории озера льдина плавала недолго, вскоре ее прибило течением к одному из берегов, и рыбакам удалось выбрались на сушу, не пострадав.

На своем официальном Telegram-канале специалисты МЧС подчеркивают, что трагедия не произошла по счастливой случайности, и призывают не игнорировать опасность зимней рыбалки в местах, которые для этого не предназначены.

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#Наталья Лушина#Происшествия#Зимняя рыбалка#Опасность#МЧС#Спасатели#Льдина#Рыбаки#Свердловская область#Среднеуральск
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