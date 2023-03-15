Рыбаки застряли на льдине в Среднеуральске

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Сегодня днем в экстренные службы Среднеуральского городского округа поступила информация о том, что на озере Исетское произошел инцидент с отколом льдины, на которой находятся три человека. На место оперативно выехали подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области и Службы спасения Свердловской области.
Но по акватории озера льдина плавала недолго, вскоре ее прибило течением к одному из берегов, и рыбакам удалось выбрались на сушу, не пострадав.
На своем официальном Telegram-канале специалисты МЧС подчеркивают, что трагедия не произошла по счастливой случайности, и призывают не игнорировать опасность зимней рыбалки в местах, которые для этого не предназначены.