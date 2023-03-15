Стали известны подробности захвата складов под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Охрана и владельцы были вынуждены покинуть территорию после появления большого числа представителей частного охранного предприятия. Тогда около 30 человек в масках захватили морозильный склад.
Прибывшие мужчины утверждали, что они реализуют свое право на исполнительное производство в отношении должников, пишет 66.ru. Сотрудники ЧОПа тогда удалились с территории складов, чтобы не произошло открытого конфликта.
Впервые информация о конфликте появилась в вечернее время 13 марта. К этому моменту ситуация настолько накалилась, что на место была вызвана полиция. В полицию владельцы сообщили, что их предприятие было захвачено силой.