TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Стали известны подробности захвата складов под Екатеринбургом

15 марта 2023, 09:08
Фото: 1MI
Стали известны детали силового захвата складов под Екатеринбургом. Противостояние вокруг морозильных складов ООО «Провианс» продолжается уже вторые сутки.

Охрана и владельцы были вынуждены покинуть территорию после появления большого числа представителей частного охранного предприятия. Тогда около 30 человек в масках захватили морозильный склад.

Прибывшие мужчины утверждали, что они реализуют свое право на исполнительное производство в отношении должников, пишет 66.ru. Сотрудники ЧОПа тогда удалились с территории складов, чтобы не произошло открытого конфликта.

Впервые информация о конфликте появилась в вечернее время 13 марта. К этому моменту ситуация настолько накалилась, что на место была вызвана полиция. В полицию владельцы сообщили, что их предприятие было захвачено силой.

Пьяный мужчина захватил магазин с продавцами в свердловском поселке
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Захват#ЧВК#Склады#ЧОП#Полиция#Криминал#Новости УрФО
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32