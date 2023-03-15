Свердловский предприниматель продавал минтай под видом горбуши

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Обман обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время проверки документов. Было установлено, что из 935 кг мороженного минтая было изготовлено 910 кг филе горбуши и 69 кг рыбо-костного полуфабриката, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Также, по словам сотрудников ведомства, поскольку из-за ошибок в оформлении документов нельзя точно установить происхождение рыбной продукции, у нее наблюдаются признаки подделки.
В Россельхознадзоре отправили информационные письма в некоторые инстанции: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, а также в областное УМВД.
Напомним, в феврале 2023 года екатеринбуржцам пытались продать пять тонн некачественного сыра. Россельхознадзор не пропустил товар в продажу.