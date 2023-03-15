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Свердловский предприниматель продавал минтай под видом горбуши

15 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI
Предприниматель из Верхней Пышмы реализовал минтай под видом горбуши в торговых сетях «МОРЕОКЕАН» Свердловской и Тюменской областей.

Обман обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время проверки документов. Было установлено, что из 935 кг мороженного минтая было изготовлено 910 кг филе горбуши и 69 кг рыбо-костного полуфабриката, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Также, по словам сотрудников ведомства, поскольку из-за ошибок в оформлении документов нельзя точно установить происхождение рыбной продукции, у нее наблюдаются признаки подделки.

В Россельхознадзоре отправили информационные письма в некоторые инстанции: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, а также в областное УМВД.

Напомним, в феврале 2023 года екатеринбуржцам пытались продать пять тонн некачественного сыра. Россельхознадзор не пропустил товар в продажу.

Жителям Екатеринбурга пытались продать пять тонн поддельного сыра
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