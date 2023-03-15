Тагильчанин зарезал брата из ревности

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 15 ноября 2022 года двое братьев 35 и 32 лет, находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. В какой-то момент у будущего убийцы вспыхнула ревность к своей сожительнице, между мужчинами завязалась ссора, и старший брат ударил младшего кухонным ножом. Удар пришелся на заднебоковую поверхность груди. Кровопотеря жертвы оказалась так велика, что мужчина скончался на месте.