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Updated Сегодня, 07:24

Тагильчанин зарезал брата из ревности

15 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
Ранее судимый житель Нижнего Тагила на почве ревности зарезал брата и будет осужден.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 15 ноября 2022 года двое братьев 35 и 32 лет, находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. В какой-то момент у будущего убийцы вспыхнула ревность к своей сожительнице, между мужчинами завязалась ссора, и старший брат ударил младшего кухонным ножом. Удар пришелся на заднебоковую поверхность груди. Кровопотеря жертвы оказалась так велика, что мужчина скончался на месте.

Тагильчанин, схватившийся за нож, был уже неоднократно судим, и теперь предстанет перед судом по статье, наказание по которой предполагает срок лишения свободы до 15 лет - ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал полностью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.

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#Наталья Лушина#Суд#Смерть#Криминал#Убийство#Зарезал#Нижний Тагил
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