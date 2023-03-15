Тагильчанин зарезал брата из ревности

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 15 ноября 2022 года двое братьев 35 и 32 лет, находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. В какой-то момент у будущего убийцы вспыхнула ревность к своей сожительнице, между мужчинами завязалась ссора, и старший брат ударил младшего кухонным ножом. Удар пришелся на заднебоковую поверхность груди. Кровопотеря жертвы оказалась так велика, что мужчина скончался на месте.
Тагильчанин, схватившийся за нож, был уже неоднократно судим, и теперь предстанет перед судом по статье, наказание по которой предполагает срок лишения свободы до 15 лет - ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал полностью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.