Сегодня на заводе трудится порядка 7 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Молодежная организация УВЗ — одна из крупнейших в России. Её участники отлично проявляют себя не только на производстве, но и в научно-исследовательской и рационализаторской деятельности, волонтерстве, спорте, культуре и творчестве.