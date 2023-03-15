Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Сегодня на заводе трудится порядка 7 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Молодежная организация УВЗ — одна из крупнейших в России. Её участники отлично проявляют себя не только на производстве, но и в научно-исследовательской и рационализаторской деятельности, волонтерстве, спорте, культуре и творчестве.
Работа на Уралвагонзаводе — это, прежде всего, надежность и уверенность в завтрашнем дне. Возможность карьерного и личностного роста, и увлекательная общественная жизнь, которая «захватила» меня полностью с первого дня работы, — поделилась инженер-технолог отдела главного металлурга Ирина Шамова. — За годы работы на Уралвагонзаводе я приобрела бесценный опыт, много хороших знакомых, а главное — отличных друзей, поэтому я и выбираю Уралвагонзавод!
Молодые заводчане соревнуются за звание лучших в профессиональных конкурсах. В Центре подготовки персонала Уралвагонзавода проходят обучение и переобучение по программе повышения квалификации. Тагильчане представляют свои наработки и на национальных конференциях, участвуют в международных молодежных форумах. После таких мероприятий они возвращаются с новыми идеями и успешно воплощают их на производстве.
В спорте новому поколению уралвагонзаводцев нет равных. Они играют в футбол и хоккей, бегают на легкоатлетической эстафете и лыжах, катаются на коньках и жмут штангу. Тренируются на спортивных объектах предприятия: лыжной базе, стадионе, спортивном комплексе, дворцах ледового и водного видах спорта. Свои результаты демонстрируют на ежегодной спартакиаде трудящихся.
Заводчане пробуют себя и в политике. Они традиционно входят в состав молодежной Думы Нижнего Тагила и избираются в Молодежный парламента Свердловской области.
Молодежная организация УВЗ поддерживает детские дома, проводит праздники, акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих и вынужденных переселенцев. Активисты молодежки выступили инициаторами субботников по сбору металлолома, средства от реализации которого были направлены на изготовление стульев и парт для школ Луганской народной республики. Первого сентября мальчишки и девчонки сели за новые парты.
Сегодня Уралвагонзаводу требуются операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, электромонтажники, слесари механосборочных работ, машинисты кранов, сварщики и другие. Для сотрудников действует социальный пакет: дотация на питание, программы «Жилье», «Оздоровление», «Спорт» и многие другие. Иногородним предоставляется жилье на условиях коммерческого найма.
Хочешь присоединиться? Приходи!
Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн. по сб.)
E-mail: [email protected]
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