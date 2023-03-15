TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

УВЗ приглашает молодых сотрудников в цеха по производству бронетанковой техники

15 марта 2023, 08:53
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»
Из-за увеличения объема производства для нужд Российской армии Уралвагонзавод объявил набор новых сотрудников. В адаптации им помогут опытные наставники и Молодежная организация предприятия.

Сегодня на заводе трудится порядка 7 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Молодежная организация УВЗ — одна из крупнейших в России. Её участники отлично проявляют себя не только на производстве, но и в научно-исследовательской и рационализаторской деятельности, волонтерстве, спорте, культуре и творчестве.

Работа на Уралвагонзаводе — это, прежде всего, надежность и уверенность в завтрашнем дне. Возможность карьерного и личностного роста, и увлекательная общественная жизнь, которая «захватила» меня полностью с первого дня работы, — поделилась инженер-технолог отдела главного металлурга Ирина Шамова. — За годы работы на Уралвагонзаводе я приобрела бесценный опыт, много хороших знакомых, а главное — отличных друзей, поэтому я и выбираю Уралвагонзавод!

Молодые заводчане соревнуются за звание лучших в профессиональных конкурсах. В Центре подготовки персонала Уралвагонзавода проходят обучение и переобучение по программе повышения квалификации. Тагильчане представляют свои наработки и на национальных конференциях, участвуют в международных молодежных форумах. После таких мероприятий они возвращаются с новыми идеями и успешно воплощают их на производстве.

В спорте новому поколению уралвагонзаводцев нет равных. Они играют в футбол и хоккей, бегают на легкоатлетической эстафете и лыжах, катаются на коньках и жмут штангу. Тренируются на спортивных объектах предприятия: лыжной базе, стадионе, спортивном комплексе, дворцах ледового и водного видах спорта. Свои результаты демонстрируют на ежегодной спартакиаде трудящихся. 

Заводчане пробуют себя и в политике. Они традиционно входят в состав молодежной Думы Нижнего Тагила и избираются в Молодежный парламента Свердловской области. 
Молодежная организация УВЗ поддерживает детские дома, проводит праздники, акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих и вынужденных переселенцев. Активисты молодежки выступили инициаторами субботников по сбору металлолома, средства от реализации которого были направлены на изготовление стульев и парт для школ Луганской народной республики. Первого сентября мальчишки и девчонки сели за новые парты. 

Сегодня Уралвагонзаводу требуются операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, электромонтажники, слесари механосборочных работ, машинисты кранов, сварщики и другие. Для сотрудников действует социальный пакет: дотация на питание, программы «Жилье», «Оздоровление», «Спорт» и многие другие. Иногородним предоставляется жилье на условиях коммерческого найма.

Хочешь присоединиться? Приходи!

 Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26 Б, отдел кадров Уралвагонзавода

Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн. по сб.)

npk.uvz.ru?erid=LjN8KC55T

#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#Экономика#УВЗ#Уралвагонзавод#Работа#Поиск работы
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Вчера, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Сегодня, 08:55
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Сегодня, 08:26
О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Вчера, 16:32