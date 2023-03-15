В Екатеринбурге мама получила штраф за катание сына на привязанном к машине снегокате

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Такую забаву женщина организовала в коттеджном поселке. Ранее в сети появлялось видео, согласно которому мальчик сидел на снегокате, привязанном к автомобилю, а мать везла его на машине по заснеженной дороге, пишет Е1.
ЧП сняли на видео очевидцы, которые в это время ехали по данной местности.
Ранее, в начале зимы аналогичные забавы привели к гибели 22-летней девушки. Она каталась на плюшке, привязанной к авто, и разбилась. Автоинспекторы предупреждают, что подобные катания опасны для здоровья и жизни.