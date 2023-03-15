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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Екатеринбурге мама получила штраф за катание сына на привязанном к машине снегокате

15 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители нашли и оштрафовали женщину, которая катала ребенка на снегокате, привязанном к машине.

Такую забаву женщина организовала в коттеджном поселке. Ранее в сети появлялось видео, согласно которому мальчик сидел на снегокате, привязанном к автомобилю, а мать везла его на машине по заснеженной дороге, пишет Е1.

ЧП сняли на видео очевидцы, которые в это время ехали по данной местности.

Ранее, в начале зимы аналогичные забавы привели к гибели 22-летней девушки. Она каталась на плюшке, привязанной к авто, и разбилась. Автоинспекторы предупреждают, что подобные катания опасны для здоровья и жизни.

Девочка ударилась головой во время катания на снегокате с горки в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Плюшка#Снегокат#Машина#Происшествия#Новости УрФО#Штраф
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