В Екатеринбурге появится лаборатория для исследования опасных и неизвестных инфекций

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Лаборатория будет заниматься изучением опасных и неизвестных инфекций, а также оперативной расшифровкой данных, занимающей не более 24 часов. Здесь планируется проводить около полумиллиона исследований в год.
На возведение здания будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, оно займет 5,5 тыс. кв. м. Деньги выделяются из федерального бюджета. На сайте госзакупок уже появилось медико-техническое задание относительно строительства данной лаборатории. В ней появятся несколько подразделений, в том числе, микробиологическое и вирусологическое, а также подразделение особо опасных инфекций.
Завершиться строительство должно до конца 2024 года.