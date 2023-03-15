В Екатеринбурге появится лаборатория для исследования опасных и неизвестных инфекций

На возведение здания будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, оно займет 5,5 тыс. кв. м. Деньги выделяются из федерального бюджета. На сайте госзакупок уже появилось медико-техническое задание относительно строительства данной лаборатории. В ней появятся несколько подразделений, в том числе, микробиологическое и вирусологическое, а также подразделение особо опасных инфекций.