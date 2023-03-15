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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге появится лаборатория для исследования опасных и неизвестных инфекций

15 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области готовится к строительству специализированной лаборатории.

Лаборатория будет заниматься изучением опасных и неизвестных инфекций, а также оперативной расшифровкой данных, занимающей не более 24 часов. Здесь планируется проводить около полумиллиона исследований в год.

На возведение здания будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, оно займет 5,5 тыс. кв. м. Деньги выделяются из федерального бюджета. На сайте госзакупок уже появилось медико-техническое задание относительно строительства данной лаборатории. В ней появятся несколько подразделений, в том числе, микробиологическое и вирусологическое, а также подразделение особо опасных инфекций.

Завершиться строительство должно до конца 2024 года.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Лаборатория#Строительство#Инфекция#Здоровье
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