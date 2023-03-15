В Екатеринбурге вынесен первый приговор по делу лидера Свердловского союза ВДВ

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Приговор касается предпринимателя Ибада Гурбанова, который является одним из бенефициаров ООО «Шабровский карьер», пишет «МК-Урал».
По данным следствия, он передал деньги лидеру Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину, чтобы тот перенаправил средства сотруднику одного из надзорных ведомств.
Таким образом бизнесмен желал уладить вопрос, который грозил ему убытками на несколько миллионов рублей. В результате Губанова признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».
Бизнесмену назначили штраф - 2 миллиона 800 тысяч рублей. По данным издания, так как бизнесмен заключил сделку со следователями, дело рассматривалось в особом режиме.
Заседание по делу обвиняемого по трем эпизодам посредничества во взяточничестве Евгения Тетерина назначено на середину апреля. Пока он находится в зоне СВО.