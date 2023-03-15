В Екатеринбурге вынесен первый приговор по делу лидера Свердловского союза ВДВ

Таким образом бизнесмен желал уладить вопрос, который грозил ему убытками на несколько миллионов рублей. В результате Губанова признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».