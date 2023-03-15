В Каменске-Уральском простились с погибшим в ходе СВО экс-полицейским

Сегодня, 15 марта, Максиму исполнилось бы 28 лет. Церемония прощания прошла в Каменске-Уральском на Аллее Славы. У него остались два сына, младшему из которых нет и двух лет. Посмертно он награжден орденом Мужества, который был вручен его вдове. Друзья коллеги и преподаватели вспоминают его как веселого, доброго, искреннего парня.