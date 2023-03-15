В Каменске-Уральском простились с погибшим в ходе СВО экс-полицейским

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По сообщению издания Е1, Максим Астафьев 21 февраля попал под минометный огонь и получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Закончил Каменский лицей милиции, несколько лет служил в полиции Каменска-Уральского, сначала в Госавтоинспекции, затем в следственном отделе. Незадолго до начала СВО он перешел на работу в администрацию городского округа. В каждой должности проявлял себя как ответственный квалифицированный работник.
В ноябре минувшего года ушел служить по контракту, так как твердо решил, что обязан идти и защищать Родину.
Сегодня, 15 марта, Максиму исполнилось бы 28 лет. Церемония прощания прошла в Каменске-Уральском на Аллее Славы. У него остались два сына, младшему из которых нет и двух лет. Посмертно он награжден орденом Мужества, который был вручен его вдове. Друзья коллеги и преподаватели вспоминают его как веселого, доброго, искреннего парня.