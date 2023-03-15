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Published Сегодня, 09:49

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«Заслуженная опекунша» из Тагила лишена прав на детей после скандала с насилием

15 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
«Заслуженную опекуншу» из Нижнего Тагила лишили четверых воспитанников. Это произошло после скандала в прессе, когда всплыла информация о том, что один из ее воспитанников подозревается в насилии над другим.

Информация о возможном ЧП появилась осень 2021 года. Одного из воспитанников женщины тогда стали подозревать в многолетнем насилии своего младшего брата, пишет ЕАН.

После того, как эта информация стала публичной, из семьи была изъята сестра предполагаемого злоумышленника и два его брата. Сама же опекунша тогда говорила, что не замечала ничего подобного.

В Министерстве социальной политики Свердловской области рассказали, что тагильчанка и ее муж опекали шестерых детей, которые остались без родителей. 6 февраля их освободили от этой обязанности по отношению к четверым детям.

Детей отправили в Центр помощи семье. Там им будут искать новых родителей.

Ранее сообщалось, что в семье были и другие проблемы. Например, в качестве наказания ребенка могли поставить на крапиву, а к некоторым обращались только по фамилии.

Новые факты насилия над детьми в семье «почетной» опекунши «всплыли» в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Насилие#Опекун#Дети#Многодетная семья#Сироты#Происшествия#Нижний Тагил
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