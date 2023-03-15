«Заслуженная опекунша» из Тагила лишена прав на детей после скандала с насилием

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Информация о возможном ЧП появилась осень 2021 года. Одного из воспитанников женщины тогда стали подозревать в многолетнем насилии своего младшего брата, пишет ЕАН.
После того, как эта информация стала публичной, из семьи была изъята сестра предполагаемого злоумышленника и два его брата. Сама же опекунша тогда говорила, что не замечала ничего подобного.
В Министерстве социальной политики Свердловской области рассказали, что тагильчанка и ее муж опекали шестерых детей, которые остались без родителей. 6 февраля их освободили от этой обязанности по отношению к четверым детям.
Детей отправили в Центр помощи семье. Там им будут искать новых родителей.
Ранее сообщалось, что в семье были и другие проблемы. Например, в качестве наказания ребенка могли поставить на крапиву, а к некоторым обращались только по фамилии.