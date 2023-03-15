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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Жителю Нижнего Тагила грозит два года тюрьмы за продажу снотворного вместо наркотиков

15 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI
Снотворное вместо наркотиков приобрел житель Нижнего Тагила у своего знакомого. Теперь продавцу грозит срок за мошенничество.

Все это случилось весной 2022 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на зампрокурора Тагилстроевского района Артема Пирогова.

Тогда 41-летний житель Гальянки по рекомендации друзей решил купить у 26-летнего мужчины запрещенные вещества стоимостью пять тысяч рублей. Знакомы упаковал снотворные таблетки в бумажный сверток и продал их под видом наркотиков.

Покупателя в скором времени остановили полицейские – им он показался подозрительным, и они решили обыскать прохожего в поиске запрещенных веществ. В кармане был найден сверток. Экспертиза показала, что это просто снотворное, поэтому мужчину отпустили.

Позже в действиях «наркоторговца» правоохранители усмотрели мошенничество. Теперь его могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Наркотики#Снотворное#Мошенничество#Криминал
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