Жителю Нижнего Тагила грозит два года тюрьмы за продажу снотворного вместо наркотиков

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Все это случилось весной 2022 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на зампрокурора Тагилстроевского района Артема Пирогова.
Тогда 41-летний житель Гальянки по рекомендации друзей решил купить у 26-летнего мужчины запрещенные вещества стоимостью пять тысяч рублей. Знакомы упаковал снотворные таблетки в бумажный сверток и продал их под видом наркотиков.
Покупателя в скором времени остановили полицейские – им он показался подозрительным, и они решили обыскать прохожего в поиске запрещенных веществ. В кармане был найден сверток. Экспертиза показала, что это просто снотворное, поэтому мужчину отпустили.
Позже в действиях «наркоторговца» правоохранители усмотрели мошенничество. Теперь его могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.