36,9 млн рублей выделено на ремонт детских садов в Нижнем Тагиле в 2023 году

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
29,3 миллиона рублей предусмотрено на следующие этапы капитального ремонта детского сада №20, принадлежащего объединению «Солнышко». Учреждение было закрыто на ремонт в 2022 году, а воспитанники были распределены в другие сады объединения. Стоимость объекта по последнему заключению госэкспертизы — 79,9 миллионов.
Начат капитальный ремонт детского сада №20, объединения «Солнышко», ясли — которые находились в аварийном состоянии. На эти цели в бюджете города на реализацию первого этапа было выделено 8,019 миллиона рублей. Реализация проекта предусмотрена на период 2022–2025 годы, — сообщила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева на заседании постоянной комиссии по соцполитике в гордуме 16 марта.
Из общей суммы, предусмотренной на 2023 год, 7,5 миллионов уйдет на текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений. При этом в эту сумму еще не вошли средства «депутатского миллиона».
Добавим, что годом ранее в Нижнем Тагиле на ремонт дошкольных учреждений было потрачено 66,8 миллионов рублей. В приоритете по ремонту были те, у которых есть предписания надзорных органов и даже судебные решения.
9,2 миллиона ушло на текущий и капитальный ремонт садиков, еще на 3,1 миллиона отремонтировали кровли учреждений, ремонт внутренних помещений потребовал 1,8 миллиона рублей и другие виды работ.
Еще 6,6 «депутатских» миллиона рублей были направлены в 2022 году на приобретение оконных блоков, линолеума, строительных материалов и ремонт помещений, а также на асфальтирование территории.
В 2022 году завершили капремонт здания МАДОУ д/с «Солнышко» №10 по улице Оплетина, 5. Проект реализовывали с 2021 по 2022 годы. Общая стоимость составила 53,1 миллион рублей, — сообщают в управлении образования Нижнего Тагила.