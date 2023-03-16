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36,9 млн рублей выделено на ремонт детских садов в Нижнем Тагиле в 2023 году

16 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
В 2023 году на ремонт детских садов в Нижнем Тагиле выделено 36,9 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на капитальный ремонт яслей №20, рассказали в управлении образования.

29,3 миллиона рублей предусмотрено на следующие этапы капитального ремонта детского сада №20, принадлежащего объединению «Солнышко». Учреждение было закрыто на ремонт в 2022 году, а воспитанники были распределены в другие сады объединения. Стоимость объекта по последнему заключению госэкспертизы — 79,9 миллионов.

Начат капитальный ремонт детского сада №20, объединения «Солнышко», ясли — которые находились в аварийном состоянии. На эти цели в бюджете города на реализацию первого этапа было выделено 8,019 миллиона рублей. Реализация проекта предусмотрена на период 2022–2025 годы, — сообщила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева на заседании постоянной комиссии по соцполитике в гордуме 16 марта.

Из общей суммы, предусмотренной на 2023 год, 7,5 миллионов уйдет на текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений. При этом в эту сумму еще не вошли средства «депутатского миллиона».

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Добавим, что годом ранее в Нижнем Тагиле на ремонт дошкольных учреждений было потрачено 66,8 миллионов рублей. В приоритете по ремонту были те, у которых есть предписания надзорных органов и даже судебные решения.

9,2 миллиона ушло на текущий и капитальный ремонт садиков, еще на 3,1 миллиона отремонтировали кровли учреждений, ремонт внутренних помещений потребовал 1,8 миллиона рублей и другие виды работ.

Еще 6,6 «депутатских» миллиона рублей были направлены в 2022 году на приобретение оконных блоков, линолеума, строительных материалов и ремонт помещений, а также на асфальтирование территории.

В 2022 году завершили капремонт здания МАДОУ д/с «Солнышко» №10 по улице Оплетина, 5. Проект реализовывали с 2021 по 2022 годы. Общая стоимость составила 53,1 миллион рублей, — сообщают в управлении образования Нижнего Тагила.
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