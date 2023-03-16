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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели

16 марта 2023, 12:24
Фото: 1MI
Всего в Нижнем Тагиле за три дня текущей недели — с 13 по 15 марта — за помощью в травмпункты обратился 381 человек. Наибольшее количество пациентов поступило в медучреждение на Липовом тракте.

К медикам травмпункта по Металлургов, 2 с 13 по 15 марта обратились 107 пациентов. Тагильчанам диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы, растяжения. На прошлой неделе на Тагилстрое с травмами лодыжек и переломами пальцев поступили 122 пациента (с 6 по 12 марта). Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГАУЗ СО «Городская больница № 4».

В травмпункт на Вагоностроителей, 12 за последние три дня обратилось 40 человек из-за падения при гололеде.

Из них 25 человек с переломами верхних конечностей, 15 пациентов — с переломами нижних конечностей. В среднем для марта врачи отмечают рост обращений, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГБУЗ СО ГБ №1.

В травмпункте на Липовом тракте 13 марта приняли 43 человека, 14 марта поступили 84 пациента и 15 марта число обращений увеличилось до 107 пациентов. 

Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
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Напомним, с наступлением плюсовых температур в Нижнем Тагиле начал таять неубранный снег. Ночью вода замерзает и превращается в лед. Люди не могут выехать из своего двора: между заледеневшим снежным покровом и дорожным полотном образовались глубокие колеи. А утром проблемой для пешеходов Нижнего Тагила становится передвижение по скользким тротуарам.

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