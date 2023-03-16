Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели

К медикам травмпункта по Металлургов, 2 с 13 по 15 марта обратились 107 пациентов. Тагильчанам диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы, растяжения. На прошлой неделе на Тагилстрое с травмами лодыжек и переломами пальцев поступили 122 пациента (с 6 по 12 марта). Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГАУЗ СО «Городская больница № 4».