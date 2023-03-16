В ходе ремонта в порядок приводят 3 помещения. Основное — 1937 года постройки, а также бывший медвытрезвитель и гараж. Молодежный театр работает с 1993 года и еще ни разу не реставрировался. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ознакомился с ходом работ.