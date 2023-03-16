Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В ходе ремонта в порядок приводят 3 помещения. Основное — 1937 года постройки, а также бывший медвытрезвитель и гараж. Молодежный театр работает с 1993 года и еще ни разу не реставрировался. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ознакомился с ходом работ.
На сегодняшний день закончены работы по строительству наружных сетей, завершается восстановление 2 камер по водоснабжению. Черновая отделка внутри зданий также подходит к концу. В ближайшее время начинается строительство внутренних сетей: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, пожаротушение, электрика. К началу лета приступят к чистовой внутренней отделке помещений.
Мы с коллегами смотрим, как движется капитальный ремонт молодежного театра. Все идет по графику. Сегодня мы уже видим новые очертания, каждый месяц что-то меняется в лучшую сторону. Какие-то работы уже заканчиваются. Сегодня в зале мы уже видим облик того будущего театра, где будут ставить постановки. Мы сделали то, что десятилетиями здесь не работало, восстановили подвал. Теперь у театра есть свое помещение для хранения инвентаря. Это тоже немаловажный фактор, — заявил Владислав Пинаев
Работы ведутся. Проект по началу благоустройства готов. В ближайший момент будем его отыгрывать. Есть понимание, что сделаем в первую очередь, что — во вторую. Готовимся к концу года полностью закончить все строительные работы в молодежном театре. Вместе с министерством культуры Свердловской области будем активно работать над тем, чтобы получить финансирование на 2024 год на новое оборудование, — рассказал глава Нижнего Тагила.
Во время строительства сметы были пересчитаны. То оборудование, которое было ранее учтено, попало под санкции. Часть невозможно завести на территорию страны, часть значительно подорожала. Администрации Нижнего Тагила удалось найти качественные отечественные аналоги. В театре надеются, что монтаж оборудования начнется уже в этом году.
Мы иногда для собственного вдохновения проезжаем мимо театра. Заглядываем на площадку и понимаем, что работы идут хорошими темпами, и в обещанные сроки мы обязательно заедем. Все сложности и какие-то проблемы в работе нивелируются, мы просто ждем и надеемся, что начнем свою деятельность с яркого, красочного, замечательного, доброго события для Нижнего Тагила, — поделилась директор Молодежного театра Наталия Мозжакова