TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Четверо пропавших на СВО жителей Свердловской области найдены в плену

16 марта 2023, 13:50
Фото: 1MI

Еще четверо военных из Свердловской области оказались в украинском плену

Стало известно об еще четырех пропавших в зоне спецоперации жителях Свердловской области.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он рассказал, что стало известно, что четыре уральца находятся в украинском плену.

К настоящему моменту их уже включают в списки на обмен военнопленными. Родственникам военных эта информация уже передана. Подробности обмена станут известны после того, как бойцы вернутся в Россию.

Ранее житель Нижнего Тагила рассказал о том, как он был в украинском плену. Военному Андрею Усольцеву 19 лет. Он рядовой, который после прохождения срочной службы решил подписать контракт и отправиться на СВО. В плен его взяли 13 сентября.

Семеро пропавших на СВО военных из Свердловской области находятся в плену
Узнать подробнее
Читайте также:
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
#Елена Озерова#Пленные#Плен#СВО#Военные#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Новости УрФО#Максим Иванов
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:53
Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО
Сегодня, 05:05
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Сегодня, 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
Вчера, 18:14
Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья
Сегодня, 05:20