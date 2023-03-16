Четверо пропавших на СВО жителей Свердловской области найдены в плену

Ранее житель Нижнего Тагила рассказал о том, как он был в украинском плену. Военному Андрею Усольцеву 19 лет. Он рядовой, который после прохождения срочной службы решил подписать контракт и отправиться на СВО. В плен его взяли 13 сентября.