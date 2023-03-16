Четверо пропавших на СВО жителей Свердловской области найдены в плену

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он рассказал, что стало известно, что четыре уральца находятся в украинском плену.
К настоящему моменту их уже включают в списки на обмен военнопленными. Родственникам военных эта информация уже передана. Подробности обмена станут известны после того, как бойцы вернутся в Россию.
Ранее житель Нижнего Тагила рассказал о том, как он был в украинском плену. Военному Андрею Усольцеву 19 лет. Он рядовой, который после прохождения срочной службы решил подписать контракт и отправиться на СВО. В плен его взяли 13 сентября.