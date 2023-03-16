Делом о запертых в квартире с трупами детях с Урала заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Доложить о процессе и итогах следствия Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В СК было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».
Оба ребенка сейчас находятся в больнице с диагнозом «обезвоживание». Врачи проводят обследование и оказывают детям медицинскую помощь.
Напомним, погибшую семейную пару обнаружили соседи по дому 15 марта 2023 года. Ранее они услышали детский плач из квартиры, а также к жильцам снизу текла вода. По словам родственников, пара не связывалась с ними с 12 марта.