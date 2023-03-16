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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Делом о запертых в квартире с трупами детях с Урала заинтересовался Бастрыкин

16 марта 2023, 16:34
Фото: 1MI
К происшествию с детьми из Екатеринбурга, которые три дня находились около своих умерших родителей, проявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение предоставить ему доклад об этом деле.

Доложить о процессе и итогах следствия Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СК было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

Оба ребенка сейчас находятся в больнице с диагнозом «обезвоживание». Врачи проводят обследование и оказывают детям медицинскую помощь.

Напомним, погибшую семейную пару обнаружили соседи по дому 15 марта 2023 года. Ранее они услышали детский плач из квартиры, а также к жильцам снизу текла вода. По словам родственников, пара не связывалась с ними с 12 марта.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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