Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
О планах добычи камня компанией «Тагильский щебень» на Анатольском месторождении возле поселка Леневка было известно еще в 2019 году. Несколько лет все оставалось без движения, а в этом году история с добычей щебня получила новый виток — местные жители обратились к депутатам Нижнего Тагила. Активистов возмутила близость предполагаемого карьера к детским лагерям, дачным участкам и санаторию «Леневка». Они считают, что разработки приведут к экологической катастрофе, а природное место отдыха просто исчезнет.
Пока местные жители возмущаются, пишут письма к губернатору и президенту, создают петиции о запрете разработок, «Тагильский щебень» во главе с директором Николаем Ражевым, казалось бы, все уже решил и начал вырубку леса под карьер на площади 150 га. Министерство экологии Свердловской области и природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков заявляют, что документально нет никаких препятствий для добычи. Однако у «Тагильского щебня» есть только проект экологической экспертизы, который обещает, что вред от карьера будет минимальный, но пока нет даже проекта санитарно-защитной зоны.
Для предприятий, которые производят буро-взрывные работы, предполается санитарно-защитная зона в 500 метров от границ используемой территории. В настоящее время в ходе надзорных мероприятий установлено, что в ориентировочную СЗЗ зону карьера попадают восемь земельных участков коллективных садов. При этом на данный момент проект санитарной зоны «Тагильским щебнем» не разработан и не получил положительное заключение от Роспотребнадзора. В связи с чем директор компании получил предостережение, — рассказал в эфире «Экорадио» природоохранный прокурор Григорий Битюков.
После обращения активистов, в «крестовый поход» на «Тагильский щебень» выступили и депутаты городской думы Нижнего Тагила. Народные избранники кинулись яростно защищать интересы жителей, разместив на своих личных страницах в соцсетях просьбу подписать петицию против разработки карьера.
Тагильские депутаты стали активно высказывать свой протест на фоне пассивности со стороны депутатов и руководства Горноуральского округа. Ведь территория Леневки и вокруг нее принадлежит ГГО, а вовсе не Нижнему Тагилу. Пригородные чиновники во главе с Дмитрием Летниковым и народные избранники пока не сделали ни одного публичного заявления «за» или «против».
В Тагиле же «крестовый поход» возглавили депутаты из клана ЕВРАЗа. Это неудивительно, ведь у предприятия есть свои интересы — ему принадлежит санаторий «Леневка», где ежегодно оздоравливаются сотни металлургов. Поэтому лоббировать интересы через «своих» народных избранников — способ простой и надежный.
Активно пиарит тему о вреде разработки карьера директор ТК «Телекон», ИА «Все новости» и радио «Экофонд» Ирина Пудовкина, которая заняла место депутата в новом созыве. Все три СМИ являются информационными партнерами ЕВРАЗа и регулярно освещают проблему Леневки. На сегодняшний день, например, на эту тему в эфире радио прошло часовое обсуждение с общественниками, надзорниками и депутатами, на телеканале вышли два сюжета, а интернет-СМИ выпустило шесть публикаций. Сама Ирина Пудовкина также оставила на своей странице просьбу подписать петицию:
Очень надеюсь, что вырубка леса 150 гектар, проезд большегрузов, взрывные работы прекратятся в ближайшее время!!! Присоединяйтесь к петиции.
О недопустимости горных разработок под Нижнем Тагилом говорит и другая депутат гордумы, единственная, кстати, кого эта тема касается непосредственно, директор санатория «Леневки» Римма Ильина. Возможно именно она стала инициатором вынесения вопроса на заседание думы. На ее странице целых пять постов со ссылкой на петицию.
Из восьми депутатов-евразовцев только начальник технического управления НТМК Денис Шведов не запостил в соцсетях ссылку на петицию с призывом остановить разработку камня. Остальные высказали свое мнение «против». Стоит отметить, что к евразовцам присоединились и другие народные избранники — Алексей Балыбердин, Сергей Бурлай, Юлия Ефименко, Галина Масликова, Дмитрий Костенников, Марина Кибардина и другие.
Укромное место под угрозой! Рядом с Леневским водохранилищем началась разработка месторождения камня. Нельзя допустить, чтобы этот проект был реализован. Неподалеку находятся социально-значимые объекты: санаторий-профилакторий «Леневка», жилые поселки, детский лагерь. В этот район люди съезжаются, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, отвлечься от городской суеты. Стройка вряд ли относится в отдыху. Предлагаю всем неравнодушным поддержать инициативу жителей и подписать петицию. Я уже это сделал! — написал на своей странице в ВК директор по энергетике ЕВРАЗа Денис Корякин.
Однако такие, действительно, сильные аргументы в защиту Леневки депутаты почему-то не желают применять по отношению к воздуху в Нижнем Тагиле. Ведь в предполагаемую санитарную зону ЕВРАЗ НТМК (официально она так пока и не установлена) также входят более 20 социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник и других. За их интересы депутаты биться не хотят.
В борьбу с карьером также вступил председатель гордумы Вадим Раудштейн. Он провел встречу с представителями дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», которые собирали обращения в различные надзорные ведомства. Комментируя эту встречу АН «Между строк», которое, кстати, тоже занимается освещением деятельности ЕВРАЗ НТМК, Вадим Раудштейн пояснил, что взялся за проблему карьера из-за того, что она касается и тагильчан. А во время слушаний депутатов пригорода, спикер тагильской гордумы сослался на нацпроект «Экология».
Нам здесь рассказали о том, что есть национальные проекты и так далее… Есть национальный проект, который утвержден президентом, «Экология», и наш город Нижний Тагил включен в федеральную программу «Чистый воздух». И по этой федеральной программе каждое дополнительное воздействие на воздух, который может быть изменен в Нижнем Тагиле, должно быть согласовано. Я уверен, что никто ничего [такого] не делал, — цитирует Вадима Раудштейна «Реальный Тагил».
Слова спикера легко применимы и к ситуации с тагильским воздухом. Ведь согласно «Чистому воздуху» предприятия обязаны ежегодно снижать выбросы, но у ЕВРАЗ НТМК они пока только увеличиваются. Также комбинат регулярно получает штрафы и предписания от Росприроднадзора за превышение вредных веществ во время режима неблагоприятных метеоусловий.
Еще один выходец с ЕВРАЗа, правда уровнем повыше, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев держит, по его словам, вопрос с добычей камня на контроле с 2017 года. Он также выступает против появления карьера на Леневке.
Нам нужно всем вставать стеной — тагильчанам, жителям пригорода. Народ поднимется — мало не покажется. И мы защищаем свое. Они (руководство «Тагильского щебня» — прим. ред.) ведь здесь не живут. Им все равно, что там отдыхают дети. В Екатеринбурге говорят, что у депутатов там дачи, поэтому они бьются. Да ни у одного депутата там дач нет. Просто мы переживаем за народ, за детей, за тех, кто там отдыхать будет. И в конце концов, лес — это легкие для Нижнего Тагила, — поделился мнением Владимир Радаев в эфире «Экорадио».
Пока «легкие Нижнего Тагила» не могут справится со всеми промышленными дымами. Надзорные ведомства ежегодно приводят неутешительную статистику по заболеваемости онкологией и легочными заболеваниями в городе, связывая их рост с канцерогенами в воздухе.
Сплочение депутатов против общей экологической проблемы, безусловно, прекрасно. Никто из жителей Тагила и пригорода не хочет наблюдать у себя под боком пустые поля вместо леса, шумный карьер с дробилкой вместо умиротворяющих звуков природы и грязную лужу вместо водоема. Однако, когда противник очевиден, а интересы своего предприятия совпадают с народными, то и бороться с девизом «Мы за жителей» легче.
Вот только, кто из народных избранников поборется за интересы тагильчан в вопросе чистого воздуха? Кто из них создаст и распространит петицию за соблюдение промышленными предприятиями, в том числе ЕВРАЗ НТМК, экологических норм? Вопросы риторические и ответов, к сожалению, не имеют. Выходцы с комбината свое «бревно» старательно не замечают — бороться с «соринкой» в пригороде им милее. Да и остальные народные избранники предпочитают делать вид, что проблем с грязным воздухом в Тагиле не существует.