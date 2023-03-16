Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле

Пока местные жители возмущаются, пишут письма к губернатору и президенту, создают петиции о запрете разработок, «Тагильский щебень» во главе с директором Николаем Ражевым, казалось бы, все уже решил и начал вырубку леса под карьер на площади 150 га. Министерство экологии Свердловской области и природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков заявляют, что документально нет никаких препятствий для добычи. Однако у «Тагильского щебня» есть только проект экологической экспертизы, который обещает, что вред от карьера будет минимальный, но пока нет даже проекта санитарно-защитной зоны.